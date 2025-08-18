Designan a exministro de Rafael Correa como autor intelectual de magnicidio

Quito.- La Fiscalía General de Ecuador señaló este lunes al exministro del Interior José Serrano, quien integró el gabinete del presidente Rafael Correa (2007-2017), como uno de los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido a finales de 2023 en el país andino.

En un comunicado en la cuenta de X, el Ministerio Público anunció que ha solicitado al juez de la causa que convoque a Serrano, quien además era presidente de la Asamblea, “a la audiencia de formulación de cargos en su contra”.

Villavicencio, candidato en las elecciones presidenciales del 2023, era conocido por revelar casos de corrupción política con vínculos con el crimen organizado. Fue asesinado a tiros el 9 de agosto de ese año a la salida de un acto político de campaña al norte de Quito.

Serrano, radicado en Estados Unidos, permanece detenido en ese país desde hace un par de semanas, presuntamente por una infracción de tránsito y sin que se conozca en detalle los cargos. Espera la audiencia en torno al caso la próxima semana.

Desde su arresto no ha interactuado en sus redes sociales y tampoco se conoce algún pronunciamiento de algún abogado que lo esté defendiendo.

La vocera del gobierno ecuatoriano, Carolina Jaramillo, aseveró que Serrano “sigue detenido a la espera de una audiencia de migración”.

La Fiscalía precisó que también serán acusados como autores intelectuales el empresario ecuatoriano Javier Jordán, que reside en Estados Unidos; Ronny Aleaga, ex asambleísta del partido Revolución Ciudadana -de Correa- y que estaría prófugo en Venezuela, y el también empresario Daniel Salcedo, preso por casos de corrupción en Ecuador.

Aunque tres de los cuatro acusados permanezcan fuera del país, podrán ser vinculados al caso en esta instancia del proceso.

La Fiscalía dijo que su solicitud se sustenta “en una minuciosa investigación” que llevó a cabo “respaldada en sólidos elementos” que permiten “presumir la participación de estas personas, en calidad de autores intelectuales en el delito de asesinato”.

En caso de que durante el proceso los acusados no puedan compararse ante la justicia de Ecuador, se les podrá iniciar un juicio en ausencia.

Las denuncias de corrupción de Villavicencio llevaron a prisión a exministros y otros ex altos funcionarios de Correa y también a la condena a ocho años de cárcel del exmandatario en 2020.

Correa fue sentenciado a ocho años de prisión porque, de acuerdo con la justicia ecuatoriana, formó parte de una elaborada red de corrupción que exigía millonarias sumas de dinero a empresarios a cambio de grandes obras públicas.

En julio de 2024, la justicia condenó a casi 35 años de prisión a los autores materiales del asesinato de Villavicencio. Por este caso fueron acusadas 13 personas, entre ellas siete colombianos que, después de ser detenidos, fueron asesinados en octubre del mismo año en cárceles de Guayaquil y Quito donde cumplieron prisión preventiva.

Según las autoridades, otro de los autores materiales del crimen, también colombiano, murió el día de los hechos tras ser neutralizado por la policía.