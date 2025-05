Departamento de Justicia priorizará la orden electoral de Trump, según un memo

Foto: Associated Press

Washington.- La unidad del Departamento de Justicia que garantiza el cumplimiento de las leyes de los derechos de voto cambiará su enfoque para investigar el fraude electoral y asegurar que las elecciones no estén empañadas por la "sospecha", según un memorando interno al que The Associated Press tuvo acceso.

La nueva declaración de misión para la sección de votación hace una referencia sutil a la histórica Ley de Derechos de Voto, pero no menciona la aplicación típica de la disposición a través de la protección del derecho de las personas a emitir su voto o asegurarse de que la demarcación de los mapas legislativos no dividan a los votantes por raza. En su lugar, redefine la misión de la unidad en torno a teorías de conspiración impulsadas por el presidente republicano Donald Trump para justificar su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

El secretario de Justicia de Trump en aquel momento, William Barr, dijo que no había evidencia de fraude generalizado en esa elección. Numerosos recuentos y auditorías en los estados clave donde Trump impugnó su derrota, incluidos algunos con gobiernos republicanos, confirmaron la victoria de Biden y encontraron que la elección se llevó a cabo correctamente. Trump y sus seguidores también perdieron decenas de casos judiciales en los que intentaban anular los resultados electorales.

Pero en el segundo mandato de Trump, la secretaria de Justicia es Pam Bondi, quien apoyó sus esfuerzos por revertir su derrota de 2020. El presidente eligió a Harmeet Dhillon —una abogada del Partido Republicano y aliada que también ha repetido algunas de las afirmaciones falsas de Trump sobre la votación— para dirigir la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, donde se encuentra la sección de votación.

"La División de Derechos Civiles siempre ha trabajado para asegurar que los estadounidenses tengan acceso a las urnas y que sus votos cuenten", dijo Stacey Young, una veterana de 18 años en el Departamento de Justicia que dejó esa división días después de la toma de posesión de Trump en enero y fundó Justice Connection, una organización que apoya a los empleados de la agencia. "El trabajo de la división no es promover la ficción políticamente conveniente de que el fraude electoral es generalizado".

El departamento no respondió a una solicitud de comentarios.

Trump ya ha demostrado su interés en usar el Departamento de Justicia para perseguir a aquellos que defendieron las elecciones de 2020 al instruir a la agencia para que investigue a uno de los funcionarios que nombró, quien avaló públicamente la seguridad y precisión del conteo de votos de 2020.

"La misión de la Sección de Derechos de Voto de la División de Derechos Civiles del DOJ es garantizar elecciones libres, justas y honestas que no estén empañadas por fraude, errores o sospechas", declara la declaración de misión, refiriéndose al Departamento de Justicia por sus iniciales en inglés.

Añade que la unidad "aplicará vigorosamente" la orden ejecutiva de Trump que busca remodelar cómo se llevan a cabo las elecciones. Partes de esa orden han sido suspendidas por un juez.

La orden ejecutiva firmada a finales del mes pasado exige que las personas proporcionen prueba documentada de ciudadanía cada vez que se registren para votar; requeriría que todas las boletas por correo se reciban el día de la jornada electoral, lo cual va en contra de la ley en 18 estados; e instruye a una agencia federal independiente, la Comisión de Asistencia Electoral, a enmendar sus directrices sobre las máquinas de votación.

Varios analistas legales dicen que gran parte de la orden es inconstitucional porque sólo los estados y, para los comicios federales, el Congreso, pueden establecer los procedimientos electorales. La Constitución no prevé que el presidente establezca las reglas para las elecciones.

La nueva declaración de misión para la División de Derechos Civiles también dice que la unidad de votación se enfocará en asegurar que "sólo los ciudadanos estadounidenses voten en las elecciones federales de Estados Unidos". Ya es ilegal que aquellos que no cuenten con la ciudadanía voten. Las personas deben demostrar que son ciudadanos estadounidenses al momento de registrarse y los intentos de los no ciudadanos por votar puede resultar en cargos graves y la deportación.

Varias investigaciones han revelado apenas un pequeño número de no ciudadanos votaron, a menudo haciéndolo accidentalmente, entre los cientos de millones de votos en contiendas recientes. Hace poco más de una década, un requisito de prueba de ciudadanía en Kansas impidió que 31 mil ciudadanos estadunidenses elegibles pudieran registrarse para votar antes de que las cortes bloquearan la medida.

Pero los republicanos, incluido Trump, han insistido en que debe haber muchos más no ciudadanos votando y están presionando para endurecer las leyes electorales para excluirlos.

Notablemente, la declaración de aproximadamente 200 palabras sobre la sección de derechos de voto menciona la lucha contra el "fraude" dos veces, así como la investigación de "otras formas de malversación". El Departamento de Justicia ya investiga y procesa el fraude electoral, pero en una división separada. La sección de votación es una unidad civil que no investiga posibles delitos.

Ahora, sin embargo, "protegerá el derecho de los ciudadanos estadounidenses a que sus votos sean contados y tabulados correctamente", según la declaración. No estaba claro a qué se refiere eso. No ha habido casos generalizados de votos tabulados incorrectamente.

Justin Levitt, quien se desempeñó como asesor principal de políticas para la democracia y los derechos de voto del presidente Biden, señaló que debido a que la sección de derechos de voto no persigue procesamientos, su poder está fuertemente limitado por los detalles de las leyes de derechos civiles y lo que los jueces aprobarán.

"Para la sección civil de la División de Derechos Civiles, los tribunales necesitan estar comprando lo que están vendiendo", dijo.