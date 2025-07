Denuncian hambre y comida podrida en centros de detención de ICE

Foto: Associated Press

Washington.- Inmigrantes retenidos en centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en al menos siete estados han denunciado condiciones alimentarias deplorables, incluyendo escasez de comida, porciones mínimas y alimentos en mal estado. Las quejas provienen tanto de los propios detenidos como de organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes.

Algunos reportan haber enfermado por lo que consumen, otros aseguran haber perdido peso, y en al menos un caso se desató una pelea dentro de un centro por la comida.

Hacinamiento y desabasto

El aumento de detenciones durante la administración de Donald Trump ha generado un hacinamiento que complica el suministro de alimentos. A mediados de junio, ICE tenía bajo custodia a casi 60 mil personas, un número 45 por ciento por encima de la capacidad autorizada por el Congreso.

Si bien muchos centros de detención son operados por empresas privadas, los problemas relacionados con la comida se han documentado en instalaciones públicas y privadas por igual, según reportes de activistas.

Un exfuncionario de ICE explicó a NBC News que es difícil mantener un suministro adecuado debido a que las llegadas inesperadas de personas pueden alterar los planes logísticos y provocar demoras o reducción en las raciones.

Además, organizaciones denuncian que las posibilidades de los detenidos para presentar quejas se han reducido, especialmente tras los recortes al organismo de supervisión interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE.

“El sistema de detención está saturado”, advirtió Vanessa Dojaquez-Torres, consejera de políticas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.

Testimonios desde los centros

Desde el centro de detención Golden State Annex, en California, el salvadoreño Alfredo Parada Calderón, quien lleva casi un año bajo custodia, relató que la carne que le sirven parece “licuada” y que las porciones son mínimas:

“Parecen piedrecitas pequeñas, y te dan solo unas onzas”.

Jennifer Norris, directora legal del Immigrant Defenders Law Center, aseguró que ha recibido numerosas quejas de sus representados: alimentos incomibles, en algunos casos incluso con moho, en varios centros de California.

Rubimar, una mujer venezolana cuyo esposo José estuvo detenido tres meses en El Paso, Texas, relató que a él y a otros detenidos solo les daban “dos cucharadas de arroz”, dejándolos con hambre constante. José fue deportado recientemente, por lo que pidieron mantener sus apellidos en el anonimato.

En Louisiana, el ruso Ilia Chernov denunció que desde que fue detenido en el Centro Correccional Winn en julio de 2024, la situación alimentaria ha empeorado:

“Las raciones son cada vez más pequeñas. Tengo que acostumbrarme al hambre. He perdido peso”.

Aunque el DHS afirma que no ha recibido quejas de detenidos rusos en ese centro, los abogados de Chernov señalan que él ha presentado reclamos por escrito a ICE.

Horarios y porciones reducidas

Liliana Chumpitasi, coordinadora de una línea directa de ayuda para personas detenidas en el colectivo La Resistencia (Washington), informó que recibe entre 10 y 20 llamadas diarias de personas que se quejan por las condiciones de alimentación. Según los testimonios, los horarios de comida ya no se respetan: el desayuno, antes servido a las 6:00 a.m., ahora llega hasta las 9:00 a.m., y la cena puede servirse incluso pasada la medianoche.

Esto contraviene los estándares internos de ICE, que exigen tres comidas al día —dos de ellas calientes— y no más de 14 horas entre la cena y el desayuno.

Más detenidos, menos recursos

Aunque el Congreso ha financiado la detención de hasta 41 mil 500 personas, ICE superó esa cifra en julio, con más de 57 mil personas detenidas. Una ley reciente aprobada por mayoría republicana asignó 45 mil millones de dólares a ICE hasta septiembre de 2029, lo cual podría permitir ampliar la capacidad anual hasta al menos 116 mil camas, según el Consejo Estadunidense de Inmigración.

Dos exfuncionarios de ICE señalaron que, aunque es posible exceder temporalmente el número de camas financiadas por el Congreso, esa práctica solo es viable por cortos periodos. Un funcionario actual, bajo anonimato, afirmó que ICE ha recurrido a fondos de otras dependencias del DHS para sostener las operaciones hasta el 30 de septiembre.