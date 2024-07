Demócratas buscan nominar a Biden en agosto, pese a dudas de su capacidad

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Washington.- Los demócratas intentarán realizar una votación virtual la primera semana de agosto para nominar al presidente Joe Biden oficialmente como su candidato, a pesar de llamados dentro del partido para que el mandatario abandone la contienda tras su pobre desempeño en el debate contra Donald Trump.

El comité encargado de elaborar las reglas de la Convención Nacional Demócrata se reunirá el viernes para discutir los planes y los finiquitarán la próxima semana, según una carta enviada a los miembros el miércoles y obtenida por The Associated Press. La carta, de los copresidentes, Leah D. Daughtry y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dice que la votación virtual no se realizará antes del 1 de agosto pero que el partido sigue comprometido a realizarla antes del 7 de agosto, que es el plazo fijado por el estado de Ohio.

“No implementaremos un proceso de votación virtual apresurado”, escribieron Daughtry y Walz, “aunque iniciaremos nuestra importante consideración de cómo funcionaría un proceso de votación virtual”.

El partido anunció en mayo que pasaría revista anticipadamente para asegurarse de que Biden califique para las elecciones en Ohio, que originalmente tenía un plazo hasta el 7 de agosto pero que desde entonces ha modificado sus normas. La campaña de Biden insiste en que el partido debe operar bajo las normas iniciales de Ohio para asegurarse de que legisladores republicanos no vayan a presentar una demanda para excluir al presidente de la boleta.

La carta surge un día después de que un grupo de demócratas en la Cámara de Representantes, reacios a nominar a Biden demasiado rápido, expresaron “serias inquietudes” sobre los planes de una votación virtual.

La carta al Comité Nacional Demócrata, que no ha sido enviada aún, dice que sería una “terrible idea” callar el debate sobre quién será el candidato mediante una votación virtual temprana.

“Ello afectaría profundamente la moral y la unidad de los demócratas”, dice la carta obtenida por la AP.