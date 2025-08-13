Declaran culpable a pareja por albergar a trabajadores ilegales en Texas

Brownsville.- Dos propietarios de una panadería del sur de Texas fueron declarados culpables de ocultar y albergar a empleados que se encontraban de manera ilegal en Estados Unidos, dictaminó un jurado el miércoles por la tarde tras un juicio que duró únicamente tres días.

Leonardo Báez y Nora Ávila-Guel, una pareja mexicana con residencia legal permanente en Estados Unidos, fueron acusados después de ser arrestados en su panadería junto con ocho empleados en febrero. Es un caso poco común en el que los propietarios de negocios son acusados de delitos penales en lugar de sólo recibir una multa.

Seis de los empleados tenían visas de turista y dos estaban en el país ilegalmente. Ninguno tenía permiso para trabajar en Estados Unidos. Los empleados vivían en una habitación con seis camas y compartían dos baños en el mismo edificio de la panadería, según la afidávit federal.

Báez y Ávila-Guel fueron juzgados esta semana en Brownsville, una ciudad fronteriza a unos 20 minutos en auto al sureste de su panadería en Los Fresnos. El jurado escuchó a cinco testigos del gobierno, incluido un agente que estuvo presente durante la redada, ante el juez federal de distrito Fernando Rodríguez, Jr. La defensa no presentó testigos.

Durante el juicio se reprodujeron videos de las entrevistas con los dos empleados que se encontraban en el país sin visa ni autorización de trabajo. Ambos dijeron que no fueron retenidos contra su voluntad y que fueron compensados por su trabajo, según informes locales.

El abogado de Báez, Sergio Luis Villarreal, calificó el veredicto de "desgarrador".

"Estamos argumentando la falta de ocultamiento, la falta de encubrimiento en todo esto", señaló Villarreal. "Quiero decir, no hubo explotación, no hubo abuso. Nadie estaba allí contra su voluntad".

César de León, abogado de Ávila-Guel, señaló que creía en la aplicación de la ley, pero no estaba de acuerdo con la forma en que se definió en este caso.

"Simplemente sentimos que, en este caso, realmente no hubo albergue", indicó. "Y creo que la ley no fue creada para ir tras personas como Nora".

Báez y Ávila-Guel pudieron regresar a trabajar mientras esperaban el juicio. Cuando reabrieron su panadería en abril, el negocio tuvo un flujo constante de clientes que regresaron para brindar su apoyo. Continuarán en libertad bajo fianza hasta su audiencia de sentencia, que está programada para noviembre.