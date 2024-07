Decisión de Biden de abandonar contienda deja a demócratas aliviados

Foto: Associated Press

Michigan.– Tras semanas de incertidumbre sobre quién encabezaría la lista del Partido Demócrata en noviembre, muchos votantes expresaron alivio por la noticia de que el presidente Joe Biden abandonaría su candidatura a la reelección y comenzaron a pensar en quién podría reemplazarlo en un panorama electoral dramáticamente alterado.

Jerod Keene, entrenador atlético de 40 años de edad de Arizona, uno de los llamados estados políticamente oscilantes, planeaba votar por Biden en noviembre, pero agradeció la decisión del presidente y señaló que era “inevitable”. Keene dijo que está entusiasmado por el próximo candidato y espera que sea la vicepresidenta Kamala Harris, a quien Biden respaldó el domingo.

“Kamala Harris es la elección más obvia con base en el hecho de que es vicepresidenta y sería difícil para el partido intentar tomar una dirección diferente en ese sentido”, opinó Keene, quien vive en Tucson. “Y creo que ella parece estar lista”.

El Partido Demócrata ha estado profundamente dividido desde el pobre desempeño de Biden en el debate presidencial del 27 de junio, que provocó que muchos cuestionaran su capacidad para derrotar al republicano Donald Trump en noviembre y asegurar otro mandato. Los líderes del partido habían pedido cada vez con más insistencia a Biden que se hiciera a un lado, pero su renuencia a retirarse dejó a los votantes de todo el país inseguros sobre quién se enfrentaría a Trump en noviembre.

Una encuesta reciente de The Associated Press y el Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos, una organización apartidista de investigación) reveló que casi dos terceras partes de los demócratas sentían que Biden debería retirarse de la contienda presidencial, mientras que una mayoría cree que Harris tendrá un buen desempeño en la casilla más alta.

El alivio de Keene de que la saga que rodeó la decisión de Biden haya terminado tuvo eco entre los votantes de todo el país en entrevistas con The Associated Press. En estados indecisos clave como Wisconsin, Arizona, Michigan, Pensilvania, Georgia y Nevada, muchos expresaron optimismo sobre el próximo candidato del partido —sea Harris o alguien más.

En Pittsburgh, Fred Johnston dijo que está aterrorizado por otra presidencia de Trump y que durante mucho tiempo le preocupó que Biden no pudiera vencer a Trump nuevamente. Después de ver el tambaleante desempeño del presidente en el debate, esperaba con ansias que Biden abandonara la contienda y entregara su candidatura a Harris.

“Kamala es alguien por quien podemos votar y eso es lo que necesitamos”, dijo Johnston.

También cree que puede ganar en Pensilvania: “No tengo una base lógica para esto, pero es bueno tener esperanza. No he tenido esperanzas durante un tiempo”.

En Las Vegas, Lucy Ouano, de 68 años, dijo que estaba orgullosa tanto de la decisión de Biden de abandonar la campaña como de su decisión de respaldar rápidamente a Harris.

“Termina (su mandato) en lo alto”, agregó Ouano. “Trump debería estar preocupado. Ahora compite contra alguien fuerte”.

Ouano, quien emigró con sus padres en 1960 de Tailandia a Estados Unidos cuando era niña, dijo que no podría haber imaginado este resultado hace apenas unas semanas cuando asistió a un mitin de Harris en Las Vegas destinado a calmar las preocupaciones sobre la campaña de reelección de Biden.

En ese momento, dijo a la AP que, si bien planeaba votar por Biden, quería que fuera Harris quien encabezara la lista.

“Ella va a motivar a los asiáticos y va a motivar a las mujeres”, dijo Oaano el domingo después de enterarse de la decisión de Biden.

Del mismo modo, Arthur L. Downard Jr., un residente de Portland, Oregón, de 72 años, tiene una opinión favorable de la presidencia de Biden, pero señaló que estaba “muy contento” de que Biden se hiciera a un lado. El votante demócrata, que votó por Biden en 2020, agregó que su opinión sobre Biden cambió después de lo que llamó un debate “desastroso”.

“Ha sido un gran presidente y ha hecho mucho por nuestro país. Pero es demasiado mayor, ya no es elocuente”, comentó. “No es un buen mensajero para el Partido Demócrata”.

Algunos votantes, como Lacey LeGrand, residente de Nebraska, habían planeado votar por Biden a regañadientes solo porque no era Trump.

“Definitivamente no apoyo a Trump”, dijo LeGrand. “Así que creo que, por eliminación, iba a terminar apoyando a Biden. No estaba muy feliz por eso”.

LeGrand, una demócrata registrada en el distrito indeciso de Omaha, Nebraska, un voto electoral potencialmente decisivo que Biden y Obama ganaron anteriormente, cree que Harris “tiene la posibilidad” de derrotar a Trump, aunque agregó: “Yo no diría que es una posibilidad considerable”.

Sin embargo, no todos los votantes estaban contentos con la noticia del domingo. La votante de Georgia Dorothy Redhead, de 76 años, estaba “decepcionada” de que Biden abandonara la contienda, pero añadió que “simplemente tendrá que aceptar” su decisión como una entre el presidente y Dios.

Jarvia Haynes, agente de bienes raíces en Nueva Orleans, señaló que tiene “sentimientos encontrados” sobre la decisión de Biden de abandonar su campaña.

“Creo que el presidente Biden no debió retirarse”, dijo. “Por otro lado, tal vez sea lo mejor”.

Haynes, de 72 años, de Harvey, Luisiana, rápidamente se centró en quién debería liderar la candidatura demócrata y comentó que se siente “muy positiva acerca de que la vicepresidenta Kamala Harris pueda manejar el cargo”.

Agregó que espera que Harris elija a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, como su compañera de fórmula.

“Creo que dos mujeres cambiarían toda la dinámica de la contienda”, dijo Haynes, quien, como Harris, es como miembro de la Alpha Kappa Alpha Sorority, Inc., la primera sororidad interuniversitaria históricamente afroestadunidense. El grupo cuenta con más de 360.000 miembros en divisiones de licenciatura y posgrado en 12 países y por sí mismo podría ser una fuerza política significativa.

Barbara Orr, psicoterapeuta del área de Lancaster, Pensilvania, señaló que pensaba que Biden era capaz de postularse para la presidencia, vencer a Trump y ocupar el cargo. No obstante, consideró su decisión de poner fin a su candidatura como una señal de que no se guía por el ego y reconoció que, debido a su desempeño en el debate, los votantes asumen que no puede realizar el trabajo.

Orr, de 65 años, dijo que no está “súper impresionada” con Harris, “pero que podría estar a la altura de las circunstancias. Eso ha sucedido anteriormente en la historia”.

También reconoció que Harris no ha tenido la oportunidad de demostrar su valía como candidata contra Trump.

Orr, una autodenominada progresista quien en 2020 favorecía al senador de Vermont Bernie Sanders o a la senadora de Massachusetts Elizabeth Warren para la presidencia, dijo que probablemente preferiría que Whitmer reemplazara a Biden en la lista demócrata.

“Me encanta lo que ella representa”, añadió Orr.

Joe DeFrain remaba en kayak cuando un mensaje de texto le informó que Biden se había retirado de la contienda. Si bien el residente de Grosse Pointe Woods, Michigan, dijo que no quedó estupefacto al enterarse de la noticia, una cosa sí lo sorprendió.

“Estaba esperando a ver si todos los que remaban en el mismo lugar gritaban de alegría, porque muchos de ellos son fans de Trump. Y no escuché nada”, reportó DeFrain después de sentarse a cenar en They Say, un restaurante en Harper Woods, un suburbio de Detroit.

Biden visitó They Say a principios de este año, un momento que el gerente George Ledbetter señaló que había sido “el mejor de todos los tiempos”.

La primera reacción de Ledbetter ante la noticia se redujo a una sola cosa: “¿Por qué?”.

“Es un buen presidente. Me gusta Biden”, anunció Ledbetter. Pero añadió: “Tienes que hacer lo que tienes que hacer”.

Ledbetter dijo que apoyará a Harris a pesar de su decepción.

“También aceptaré eso. Creo que ella puede hacerlo. Primera mujer presidenta. Sería bueno. Presidenta afroestadunidense. Sería bueno otra vez”, agregó Ledbetter, quien es de raza negra.

En cuanto a DeFrain, refirió que estará atento a lo que suceda antes y durante la Convención Nacional Demócrata.

“Va a ser algo que no hemos visto nunca en nuestra vida”, apuntó DeFrain, quien ha votado por los demócratas en elecciones recientes. “Seguramente será entretenido”.