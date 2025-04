Davos bajo lupa: Investigarán a su creador

Foto: Associated Press

Ginebra. - El Foro Económico Mundial, que organiza una reunión anual de élites en Davos, Suiza, afirma que su junta ha dado su apoyo unánime a una investigación independiente sobre las acusaciones de conducta indebida por parte del fundador Klaus Schwab.

El comunicado del grupo de expertos y organizador de eventos con sede en Ginebra, emitido este martes por la noche, se produjo después de que un informe publicado por The Wall Street Journal citara una carta de un denunciante que alegaba mala conducta financiera y ética por parte de Schwab, de 87 años, y su esposa, Hilde.

El periódico informó que las acusaciones fueron enviadas en una carta anónima a la junta la semana pasada e incluían afirmaciones de que la familia Schwab mezcló sus asuntos personales con los recursos del Foro.

En un comunicado enviado a The Associated Press, el Foro dijo que su junta —que incluye al ex vicepresidente estadunidense Al Gore, la reina Rania de Jordania y la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde como miembros— acordó una decisión de su comité de riesgo y auditoría para abrir la investigación.

"Si bien el Foro toma estas acusaciones en serio, enfatiza que aún no están probadas y esperará el resultado de la investigación para comentar más al respecto", dice el comunicado.

La AP no pudo contactar de inmediato a Schwab ni a una persona de contacto para él.

Las acusaciones surgieron dos días después de que el WEF anunciara que Schwab se había retirado "con efecto inmediato" como presidente, y que el ex presidente y CEO de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe, asumía como presidente interino.

Durante décadas, la reunión anual del Foro en Davos ha acogido a altos ejecutivos empresariales, líderes gubernamentales, académicos, organizaciones internacionales, figuras culturales, leyendas del deporte y celebridades para discutir políticas gubernamentales, acuerdos y asuntos actuales.