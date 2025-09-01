Dan 6 años de prisión a líder separatista nigeriano Simon Ekpa en Finlandia

Lagos.- Un tribunal finlandés dictó el lunes una condena de seis años de prisión a Simon Ekpa, un líder separatista nigeriano, por terrorismo, fraude fiscal y violación ética.

Ekpa, quien vive en Finlandia, dirige el Pueblo Indígena de Biafra (IPOB) en Nigeria, que supuestamente ha sido responsable de asesinatos y secuestros de cientos de personas en la región sureste de Nigeria.

El tribunal finlandés señaló que Simon Ekpa fue condenado por participar en actividades terroristas, incitación pública a cometer un delito con multas terroristas, fraude fiscal agravado y violación de las disposiciones de la Ley de Abogados.

El tribunal afirmó que Ekpa promovió la independencia de una región separatista en Nigeria mediante “medios ilegales” y “dotó a los grupos de armas, explosivos y municiones a través de su red de contactos”.

En 2024, el ejército nigeriano declaró prófugo a Ekpa como parte de casi 100 personas buscadas por cargos de terrorismo. Tras su arresto en Finlandia, el gobierno nigeriano solicitó su extradición.

Durante años, el IPOB ha buscado revivir un intento de secesión fallido por parte del antiguo Biafra. Biafra era un país de corta duración que comprendía los estados del sureste de Nigeria, incluidas futuras áreas productoras de petróleo. El gobierno militar nigeriano rechazó la secesión, lo que llevó a una guerra civil entre 1967 y 1970, en la que murieron al menos tres millones de personas.

El grupo fue prohibido en Nigeria en 2017.

Ekpa asumió el liderazgo de Nnamdi Kanu, el fundador del grupo que fue arrestado por Interpol en una operación encubierta en 2021 en Kenia y extraditado a Nigeria. Kanu ha estado en prisión desde entonces, con su juicio aún en curso.

En respuesta al arresto de Kanu, el grupo prohibió cualquier actividad comercial todos los lunes en la región, una medida que se mantiene en vigor desde 2021. Las protestas de “quedarse en casa” han llevado a 700 muertes, según un recuento de SBM Intelligence, una consultora de riesgos geopolíticos con sede en Lagos, y han costado a la economía nigeriana 7,6 billones de nairas (4.790 millones de dólares).