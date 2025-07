Cuatro muertos y temor dejan en Guatemala más de 190 sismos

Foto: Associated Press

Ciudad de Guatemala.- Las autoridades de Guatemala confirmaron este miércoles una cuarta persona fallecida tras la secuencia de más de 190 sismos registrados desde la víspera en tres departamentos del país, el de mayor magnitud de 5.7, que ocasionaron además daños en infraestructuras, colapso de paredes y deslizamientos de tierra.

Mientras la población seguía sobresaltada por la incertidumbre y los temblores.

El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, confirmó el miércoles en su cuenta oficial de X, antes Twitter, la muerte de una mujer que estaba soterrada desde el día anterior en la comunidad de Bárcenas del municipio de Villa Nueva al sur de la capital guatemalteca. Su cuerpo fue rescatado junto al de su perro por Bomberos Municipales Departamentales.

Los Bomberos Voluntarios informaron después que el cuarto cuerpo desenterrado fue el de un niño de 13 años que quedó atrapado en el municipio de Santa María de Jesús, en el departamento de Sacatepéquez.

Su fallecimiento eleva a cuatro las víctimas por los sismos. Dos hombres fallecieron por la caída de rocas desprendidas de un cerro mientras se movilizaban en camioneta por una ruta local en el departamento de Escuintla.

Elvia Morataya, quien junto a su familia y vecinos durmió en una calle de Palín, dijo a The Associated Press que su casa resultó con daños tras los sismos “desde el cimiento hasta arriba, salió dañada.. allí ya no se puede estar”.

Por su parte, Saulo Barrios, también de Palín, en el departamento de Escuintla, aseguró a la AP que el temblor lo sorprendió en la calle y que una persona que estaba cerca de él en el momento de los sismos se lastimó al caerle encima un pedazo de pared y tierra y que fue llevada a un hospital.

“Nos quedamos con miedo de que siga temblando”, señaló Barrios.

El presidente Arévalo también confirmó que hay nueve personas hospitalizadas.

“Enviamos nuestro más profundo pésame a las familias de los fallecidos y sepan que estamos trabajando incansablemente por la seguridad de toda la población”, agregó el presidente.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dijo que hasta el mediodía del miércoles se han reportado más de los 190 sismos, de los cuales 19 han sido sensibles en las zonas aledañas al epicentro y las magnitudes oscilan entre 1.3, hasta 5.6 grados.

Entre los daños que reportan las autoridades se da cuenta de 15 carreteras afectadas, principalmente en los departamentos de Sacatepéquez y Escuintla, nueve centros de salud, tres centros educativos y más de 50 viviendas con daños severos.

En tanto, el Ministerio de Educación informó que las clases presenciales, suspendidas el miércoles en los tres departamentos, se reanudarán el jueves tras constatar que las escuelas no sufrieron daños.

Los sismos se sintieron hasta El Salvador y provocaron el desalojo de edificios, deslizamientos de tierra y daños materiales menores, según las autoridades.

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que el martes hubo un temblor con magnitud 4.8 a las 3:11 de la tarde locales a cuatro kilómetros al suroeste de la localidad de Amatitlán, al sur de Ciudad de Guatemala. Luego, otro de magnitud 5.7 a tres kilómetros al noroeste de San Vicente Pacaya, un municipio del departamento de Escuintla, en la región centro-sur del país. Y otro de magnitud 4.8 a seis kilómetros al noroeste de Palín, también en Escuintla.

El presidente Arévalo realizó el miércoles una visita al municipio de Santa María de Jesús en el departamento de Sacatepéquez, el lugar donde se registraron las mayores afectaciones. Varias familias fueron albergadas en esta localidad, donde no había energía eléctrica ni agua y era difícil su acceso por derrumbes en carreteras.

Según la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) hay unas 500 personas afectadas, 78 damnificadas y unas 300 albergadas.