Los Ángeles. - Decenas de alcaldes de toda la región de Los Ángeles se unieron este miércoles para exigir que el gobierno del presidente Donald Trump ponga fin a las redadas de inmigración intensificadas que han sembrado miedo en sus ciudades y han provocado protestas en todo Estados Unidos.

Los alcaldes hicieron un llamado a Trump para que deje de usar tropas militares armadas junto a agentes de inmigración durante las redadas.

"Se lo pido, por favor escúcheme, deje de aterrorizar a nuestros residentes", dijo la alcaldesa Jessica Ancona de El Monte, quien afirmó haber sido alcanzada por balas de goma durante una redada en su ciudad.

Mientras tanto, el comandante a cargo de las tropas dijo que unos 500 soldados de la Guardia Nacional desplegados en las protestas de Los Ángeles han sido entrenados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración. Y aunque algunos ya han participado en tales misiones, afirmó que es demasiado pronto para decir si eso continuará, incluso después de que las protestas disminuyan.

Hablando junto a los otros alcaldes en una conferencia de prensa, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, manifestó que las redadas siembran miedo a instancias de la Casa Blanca.

“Comenzamos escuchando que el gobierno quería ir tras delincuentes violentos, miembros de pandillas, traficantes de drogas. Pero cuando allanas tiendas de Home Depot y lugares de trabajo, cuando separas a padres e hijos, y cuando recorres nuestras calles con caravanas blindadas, no estás tratando de mantener a nadie seguro”, aseveró. “Estás tratando de causar miedo y pánico”.

Aquellos que han sido atrapados en las redadas a nivel nacional incluyen solicitantes de asilo, personas que excedieron la duración de sus visas y migrantes que esperan su día en la corte de inmigración.

El gobierno ha mencionado las protestas en su decisión de desplegar al ejército. Refiriéndose a las manifestaciones, que se han concentrado principalmente en el distrito comercial de Los Ángeles, la alcaldesa demócrata agregó: “Si conduces unas pocas cuadras fuera del centro, no sabes que está pasando algo en la ciudad en absoluto”.

Por su parte, el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha solicitado a un tribunal federal que detenga de emergencia la ayuda militar a los agentes de inmigración en la segunda ciudad más poblada del país. Esta semana, miembros de la Guardia Nacional comenzaron a proteger a los agentes mientras realizan arrestos. Un juez programó una audiencia para el jueves.

El ejército está ahora más cerca de participar en acciones de aplicación de la ley, como deportaciones, tal como Trump ha prometido como parte de su ofensiva contra la inmigración. La Guardia Nacional tiene la autoridad para detener temporalmente a personas que ataquen a los oficiales, pero cualquier arresto será realizado por las fuerzas policiales.

El presidente publicó en la plataforma Truth Social que la ciudad "estaría ardiendo hasta los cimientos" si no hubiera enviado al ejército.

Unos 2 mil soldados de la Guardia Nacional están en Los Ángeles, y pronto se unirán 2 mil más junto con unos 700 marines, dijo el general de división del ejército Scott Sherman, jefe del Equipo de Trabajo 51, que supervisa el despliegue de los miembros de la Guardia Nacional y los marines en Los Ángeles.

Durante una entrevista con The Associated Press y ABC, Sherman inicialmente dijo que los soldados de la Guardia Nacional ya habían detenido temporalmente a civiles en las protestas de Los Ángeles por las redadas de inmigración. Más tarde, aclaró que basó sus comentarios en fotos y videos que había visto y que resultaron no ser una representación de los miembros de la Guardia Nacional en Los Ángeles.

Toque de queda continuará en el centro de LA

La policía detuvo a más de 20 personas, en su mayoría por haber violado el toque de queda, en la primera noche de restricciones en el centro de Los Ángeles y utilizó proyectiles de control de multitudes para dispersar a cientos de manifestantes.

Pero hubo menos enfrentamientos que en noches anteriores, y al amanecer, las calles del centro estaban llenas de residentes paseando perros y viajeros con vasos de café en la mano.

El toque de queda nocturno de Los Ángeles, que la alcaldesa de la ciudad dijo que permanecerá en vigor mientras sea necesario, cubre una sección de 2,5 kilómetros cuadrados (1 milla cuadrada) que incluye un área donde han ocurrido protestas desde el viernes en la extensa ciudad de 4 millones de habitantes. La ciudad de Los Ángeles abarca aproximadamente 1.295 kilómetros cuadrados (500 millas cuadradas).

"Si continúan las redadas, si hay soldados marchando por nuestras calles, imagino que el toque de queda continuará", dijo la alcaldesa Karen Bass.

La policía de Los Ángeles ha realizado casi 400 arrestos y detenciones desde el sábado, la mayoría de los cuales fueron por no abandonar el área a petición de las fuerzas de seguridad, según el departamento de policía. Nueve agentes de policía han resultado heridos, en su mayoría con lesiones menores.

Las protestas se han extendido a nivel nacional

Funcionarios de Los Ángeles dijeron que el toque de queda era necesario para detener el vandalismo y el robo por parte de agitadores después de cinco días de protestas, que se han concentrado principalmente en el centro de la ciudad. Las manifestaciones también se han extendido a otras ciudades del país, incluidas Dallas y Austin en Texas, así como Chicago y Nueva York, donde miles salieron a las calles a protestas y se realizaron más arrestos.

Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, la policía dijo que detuvo a 86 personas durante las protestas en el lado sur de Manhattan que se prolongaron hasta la mañana del miércoles. La comisionada de policía Jessica Tisch dijo que la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos.

En Chicago, una mujer de 66 años de edad resultó herida cuando fue golpeada por un automóvil durante las protestas en el centro el martes por la noche, dijo la policía. Un video mostró un automóvil acelerando por una calle donde la gente estaba protestando.

En Texas, donde la policía de Austin utilizó irritantes químicos para dispersar a varios cientos de manifestantes el lunes, la oficina del gobernador republicano Greg Abbott dijo que los soldados de la Guardia Nacional de Texas estaban "en espera" en áreas donde se planean manifestaciones.

Miembros de la Guardia Nacional fueron enviados a San Antonio, pero el jefe de policía William McManus dijo que no le habían informado cuántos elementos fueron desplegados ni su papel antes de las protestas planeadas para la noche del miércoles y el sábado.

Las autoridades anuncian arrestos en protestas

Dos personas acusadas de lanzar bombas molotov a la policía durante las protestas en Los Ángeles el fin de semana enfrentan cargos que podrían conllevar hasta 10 años en prisión, anunció el miércoles el Departamento de Justicia. Nadie resultó herido por los dispositivos.

Uno de los sospechosos es ciudadano estadunidense, y el otro excedió su visa de turista y estaba en Estados Unidos ilegalmente, dijeron las autoridades.

"Estamos investigando a cientos de personas", dijo el fiscal federal Bill Essayli. "Si participaste en estos disturbios y buscabas causar problemas, iremos a buscarte".

Mientras tanto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que 330 personas que se encontraban en el país ilegalmente han sido arrestadas desde el viernes.

El Departamento de Seguridad Nacional no confirmó de inmediato ese número cuando fue consultado por The Associated Press. En cambio, el departamento señaló comunicados de prensa que nombran a más de una decena de las personas detenidas por las autoridades de inmigración que tenían condenas penales previas.

Aquellos que han sido capturados en las redadas a nivel nacional incluyen solicitantes de asilo, personas que excedieron sus visas y migrantes que esperan su audiencia en los tribunales de inmigración.

Las protestas comenzaron el viernes después de que los agentes federales de inmigración arrestaron a decenas de trabajadores en Los Ángeles durante unas redadas. Los manifestantes bloquearon una autopista principal y prendieron fuego a automóviles durante el fin de semana, y la policía respondió con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas aturdidoras.

Miles de personas han protestado pacíficamente frente al Ayuntamiento y cientos más protestaron frente a un complejo federal que incluye un centro de detención donde algunos inmigrantes están detenidos tras redadas en lugares de trabajo.

A pesar de las protestas, la actividad de aplicación de la ley de inmigración ha continuado en todo el condado, y líderes de la ciudad y grupos comunitarios informaron que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han estado presentes en bibliotecas, lavados de autos y tiendas de Home Depot. Las graduaciones escolares en Los Ángeles han aumentado la seguridad por temor a acciones de los agentes del ICE, y algunas han ofrecido a los padres la opción de verlas por Zoom.