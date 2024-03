Corea del Sur dará últimos pasos para suspender a médicos en huelga

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Seúl.- El gobierno del Corea del Sur tomará las últimas medidas para suspender las licencias de los médicos residentes y en prácticas en huelga la próxima semana ante su negativa de terminar un paro de varias semanas que ha sobrecargado a los servicios de salud del país, dijeron funcionarios el jueves.

Más del 90 por ciento de los 13 mil residentes del país llevan casi un mes en huelga para protestar por un plan del gobierno para incrementar drásticamente el número de matriculaciones en las facultades de medicina. El paro ha provocado la cancelación de cientos de operaciones y otros tratamientos en hospitales.

Las autoridades sostienen que la medida para reclutar a nuevos médicos es esencial para hacer frente al rápido envejecimiento de un país donde la ratio de doctor por población es una de las más bajas del mundo desarrollado. Pero los inconformes afirman que las escuelas no podrán enfrentar el repentino y notable incremento de estudiantes y que, a largo plazo, el plan perjudicará al sistema sanitario.

El gobierno ha dado una serie de pasos administrativos necesarios para la suspensión de las licencias luego de que los huelguistas no regresaron a sus puestos en el plazo que había fijado, el 29 de febrero. Entre otras medidas, se envió a funcionarios a los centros para confirmar oficialmente su ausencia, se les notificó la posible sanción y se les dio la posibilidad de responder.

El viceministro de Salud, Park Min-soo, dijo en una conferencia de prensa el jueves que se espera que el gobierno complete ese proceso en algunos casos, por lo que se informará a los residentes de la suspensión de su licencia.

Park explicó anteriormente que, de acuerdo con la legislación surcoreana, los médicos en huelga podrían enfrentar una suspensión mínima de tres meses y acusaciones de la fiscalía por incumplir la orden del gobierno de regresar al trabajo.

Además, instó a los doctores en huelga a regresar al trabajo de inmediato, sugiriendo que quienes lo hagan podrían recibir castigos más suaves.

“Deben volver lo antes posible, no solo por sus pacientes sino también por sus carreras. Este tipo de paro prolongado en los hospitales no debe continuar por más tiempo", afirmó Park. “Como hemos dicho muchas veces, no trataremos igual a quienes regresen pronto que a los que lo hagan más tarde".

No estuvo claro cuántos de los huelguistas regresarán a los hospitales en el último momento. Según Park, ninguno de los inconformes a los que se les notificó la posible sanción ha respondido.

Los médicos en huelga representan menos del 10 por ciento de los 140 mil doctores que hay en el país. Pero en algunos grandes hospitales suponen en torno al 30 o el 40 por ciento del personal médico y ayudan a los veteranos en operaciones y a atender a los pacientes mientras terminan su formación.

Recientemente, médicos veteranos de importantes hospitales universitarios decidieron que presentarán su renuncia la próxima semana en apoyo de los residentes. Pese a esto, es probable que la mayoría de ellos siga acudiendo a trabajar. Lo contrario tendría graves consecuencias en los servicios sanitarios del país.