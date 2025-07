Corea del Norte cierra su nuevo balneario a turistas extranjeros

Foto: Associated Press

Corea del Norte. - Corea del Norte prohíbe la entrada de turistas extranjeros a un mega complejo de playa recién inaugurado, una medida que reduce las perspectivas para el balneario que el líder Kim Jong Un calificó como "uno de los mayores éxitos de este año".

DPR Korea Tour, una web administrada por las autoridades turísticas de la hermética nación, señaló en un aviso el viernes que el complejo turístico de Wonsan-Kalma, en la costa este del país, "no recibirá turistas extranjeros de forma temporal". No ofreció más detalles, como el motivo del veto ni su duración.

Pyongyang afirma que el complejo puede albergar a casi 20 mil huéspedes. El balneario se abrió a turistas nacionales el 1 de julio, antes de recibir a un pequeño grupo de turistas rusos la semana pasada. Los observadores esperaban que el Norte abriera el enclave a visitantes chinos, mientras bloquea la entrada de la gran mayoría de los demás viajeros internacionales.

Prohibición tras la visita del jefe de la diplomacia rusa

El anuncio se produjo después de que el ministro ruso de Exteriores, Sergey Lavrov, voló al balneario reunirse con Kim y su homólogo norcoreano, Choe Son Hui, el fin de semana pasado.

Pyongyang y Moscú han ampliado considerablemente su cooperación militar y de otro tipo en los últimos años, con el Norte suministrando armas y tropas para apoyar la guerra rusa en Ucrania. Durante una reunión con Choe, Lavrov prometió tomar medidas para impulsar las visitas de rusos a la zona.

"Estoy seguro de que los turistas rusos estarán cada vez más ansiosos por venir aquí", declaró.

Los expertos apuntan que el gobierno podría haber decidido suspender los viajes debido a un artículo publicado en un periódico por un reportero ruso que viajó con Lavrov y que insinuaba que los norcoreanos presentes en el lugar parecían haber sido movilizados por las autoridades y no eran turistas reales.

"Se cree que el gobierno de Corea del Norte ha determinado que enfrentaría algunas consecuencias negativas al abrir el sitio a extranjeros", apuntó Oh Gyeong-seob, analista del Instituto de Corea para la Unificación Nacional en Seúl.

Según Oh, el veto incluiría a los rusos, pero la web noticiosa NK News, centrada en Corea del Norte, reportó, citando a operadores turísticos especializados en viajes al país, que era poco probable que los rusos fuesen el objetivo de la medida.

El analista Lee Sangkeun, del Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional de Seúl, apuntó que la prohibición podría estar asociada con dificultades para reclutar a turistas rusos porque muchos considerarían que el Norte está demasiado lejos y el viaje es demasiado caro.

Es posible que el veto no dure mucho tiempo

Los expertos sostienen que Pyongyang debe abrir la zona de Wonsan-Kalma, el mayor balneario turístico del país, a turistas rusos y chinos, dado el enorme gasto que habría supuesto su construcción y puesta en marcha para el ajustado presupuesto nacional.

"Si no se permite la entrada de turistas extranjeros al sitio, no entrarán rublos rusos, yuanes chinos, ni dólares. Entonces, Corea del Norte no podrá cubrir gastos y tendrá que cerrar el complejo", manifestó Ahn Chan-il, director del grupo de expertos del Instituto Mundial de Estudios sobre Corea del Norte, un centro de estudios con sede en Seúl.

Kim afirmó que el balneario sería "uno de los mayores éxitos de este año" y "el orgulloso primer paso" en el desarrollo del turismo. Según los reportes de la prensa estatal norcoreana, el lugar ha estado lleno de turistas locales.

El primer grupo de 15 turistas rusos llegó al complejo el 11 de julio, después de visitar la capital, Pyongyang, informó NK News a principios de esta semana.

"Fue magnífico. Todo es nuevo, limpio e impresionante", dijo la turista rusa Nina Svirida en el reporte.

Corea del Norte ha estado aliviando lentamente las restricciones impuestas durante la pandemia del COVID-19 y reabriendo sus fronteras en fases. Pero no ha dicho si reanudará por completo el turismo internacional.

Los viajes grupales chinos, que suponían más del 90 por ciento de las visitas antes de la pandemia, siguen suspendidos. En febrero, el Norte permitió que un pequeño grupo de turistas internacionales visitara la ciudad nororiental de Rason, pero paró el programa menos de un mes después.