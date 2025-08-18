Continúa la búsqueda de 150 personas desaparecidas en Pakistán

Peshawar.- Los rescatistas buscaban el lunes a más de 150 personas que seguían desaparecidas en el noroeste de Pakistán después de días de lluvias torrenciales que causaron inundaciones repentinas y provocaron más de 270 muertes.

Un político de alto rango culpó a los lugareños por el alto número de muertes, diciendo que la gente debería haber construido sus casas en otro lugar.

El número de muertos en el distrito montañoso de Buner, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, alcanzó los 277 el lunes después de que los rescatistas recuperaran tres cuerpos más, expresó el portavoz de los servicios de emergencia Mohammad Suhail.

Las operaciones de búsqueda se han extendido a áreas remotas para encontrar a los residentes arrastrados por las inundaciones que afectaron el viernes a la provincia, dijo Suhail. El ejército ha desplegado ingenieros y maquinaria pesada para despejar los escombros.

Los aldeanos han acusado a las autoridades de no emitir avisos de evacuación antes de las inundaciones y deslizamientos de tierra. No se emitieron advertencias desde los altavoces de las mezquitas, un método tradicional para alertar sobre emergencias en áreas remotas.

Sin embargo, el gobierno insiste en que, aunque había un sistema de alerta temprana en funcionamiento, la lluvia repentina fue tan intensa que el diluvio golpeó antes de que los residentes pudieran ser informados.

El ministro jefe provincial Ali Amin Gandapur dijo el domingo que muchas de las muertes podrían haberse evitado si los residentes no hubieran construido casas a lo largo de los cauces y riberas. Añadió que el gobierno alentaría a las familias desplazadas a reubicarse en áreas más seguras, donde se les ayudaría a reconstruir sus hogares.

Pakistán ha experimentado lluvias monzónicas superiores a lo normal desde el 26 de junio, que han provocado al menos 645 muertes en todo el país, 400 de ellas en el noroeste.

La Autoridad Nacional de Gestión de Desastres emitió una alerta por más inundaciones después de que nuevas lluvias comenzaran el domingo en muchas partes del país.

Las lluvias torrenciales desencadenaron una inundación repentina que golpeó el lunes la aldea de Darori, en el distrito noroeste de Swabi, y mató a 15 personas, dijo un funcionario del gobierno, Awais Babar.

Dijo que los rescatistas evacuaron a casi 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, que se habían refugiado en los tejados de sus casas. Los funcionarios de gestión de desastres dijeron que las inundaciones inundaron calles en otros distritos del noroeste y en la Cachemira administrada por Pakistán.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, presidió en Islamabad una reunión de alto nivel el lunes para revisar los esfuerzos de ayuda en las áreas afectadas por las inundaciones del noroeste de Khyber Pakhtunkhwa, así como en el norte de Gilgit-Baltistán y la Cachemira administrada por Pakistán.

En la reunión, los funcionarios estimaron los daños relacionados con las inundaciones a la propiedad pública y privada en más de 126 millones de rupias (450.000 dólares), según un comunicado del gobierno.

La agencia humanitaria de la ONU dijo que ha movilizado grupos en áreas gravemente afectadas, donde las carreteras y líneas de comunicación dañadas han aislado a las comunidades. Las agencias de ayuda están proporcionando alimentos, agua y otros suministros mientras se preparan para esfuerzos de recuperación a largo plazo.

Las inundaciones también han afectado a la Cachemira administrada por India, donde al menos 67 personas murieron y decenas permanecen desaparecidas después de que inundaciones repentinas arrasaran la región durante una peregrinación hindú anual.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó el domingo su profundo pesar por la pérdida de vidas en Pakistán e India, mientras que el papa León XIV ofreció sus condolencias después de rezar el Ángelus en Castel Gandolfo.

Pakistán sigue siendo muy vulnerable a desastres relacionados con el clima. En 2022, inundaciones catastróficas vinculadas al cambio climático mataron a casi 1, 700 personas y dejaron a cientos de miles sin hogar.