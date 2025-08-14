Confisca EU más de 700 mdd a Nicolás Maduro por crimen organizado

El Gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en bienes pertenecientes al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar el Cártel de los Soles, declarado organización terrorista por la Administración de Donald Trump en julio pasado.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, detalló en entrevista con Fox que los activos incautados incluyen dos aviones de lujo, varias propiedades, una mansión en República Dominicana, varias casas en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, joyas millonarias y dinero en efectivo. Aun así, aseguró que el grupo delictivo sigue operando.

Bondi calificó las acciones de Maduro como “crimen organizado, no diferente a la mafia”, y recordó que el 7 de agosto se duplicó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su arresto.

Las acusaciones de Estados Unidos contra Maduro datan de 2020, durante el primer mandato de Trump, por narcotráfico y terrorismo, atribuyéndole el liderazgo del Cártel de los Soles junto con altos funcionarios y militares venezolanos. Sin embargo, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, rechazó estas acusaciones y calificó al cártel como un “invento” estadounidense.

Ante la escalada de tensiones, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió a los países latinoamericanos unirse ante lo que consideró “amenazas directas de intervención militar” por parte de Estados Unidos, luego de que Trump sugiriera enviar tropas a la región para combatir los cárteles de droga y proteger a su país.

Actualmente, Estados Unidos reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).