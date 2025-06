Confirma Sheinbaum 35 mexicanos detenidos tras redadas en LA

Ciudad de México.- Durante la apertura del nuevo Hospital de la Niñez Poblana IMSS-Bienestar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aprovechó su intervención para fijar una postura firme ante las recientes redadas migratorias en Los Ángeles, California, que han afectado a decenas de mexicanos. La mandataria federal condenó estas acciones, las cuales (aseguró) no ofrecen una solución real al fenómeno migratorio.

En su mensaje, Sheinbaum subrayó que los operativos impulsados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos deben ser cuestionados no solo por su eficacia, sino por sus implicaciones humanas. “Este no es el camino. La migración no puede atenderse con violencia ni persecución, sino con una visión integral que promueva una reforma migratoria basada en el respeto y la dignidad”, dijo.

La presidenta confirmó que se han identificado a 35 ciudadanos mexicanos entre los detenidos por estas acciones. Instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, a activar los mecanismos consulares para establecer contacto directo con los afectados. También pidió el despliegue coordinado de embajadas y consulados para asegurar su localización y ofrecer asistencia legal.

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en Los Ángeles, había reportado inicialmente la detención de 11 mexicanos en los operativos iniciados el 7 de junio. Sin embargo, las cifras más recientes elevan ese número a 35 personas de origen mexicano identificadas entre los capturados.

Sheinbaum también hizo un llamado a la comunidad migrante a mantener la calma y evitar responder con actos de violencia. “Siempre será nuestra exigencia que se respeten los derechos humanos de nuestras y nuestros paisanos. El gobierno mexicano los acompaña, y jamás estarán solos”, afirmó.

Durante su discurso, la jefa del Ejecutivo federal también reconoció el papel fundamental de los migrantes en el crecimiento económico de Estados Unidos. “Nuestras y nuestros compatriotas contribuyen desde allá no sólo al sostenimiento de sus familias en México, sino también al desarrollo de ciudades enteras en el vecino país. No son delincuentes, son trabajadores honestos que se fueron en busca de una oportunidad”, expresó con énfasis.

La mandataria recordó que el programa “México te abraza” está vigente para quienes deseen regresar al país, reiterando que las instituciones están listas para recibirlos con apoyo y protección.