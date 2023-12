Cómo los mercados y la economía sorprendieron en 2023, en cifras

Nueva York.- En un año lleno de grandes cifras, con fuertes ganancias para las acciones y vuelos aún más fantásticos para las criptomonedas, fue una cifra cada vez menor la que superó a todas.

La inflación, el flagelo de la economía global, se moderó este año. Todavía es relativamente alto, particularmente después de muchos años de baja inflación que todos disfrutaron antes de que la inflación estadounidense alcanzara el 9 por ciento hace dos veranos. Pero se ha enfriado lo suficiente como para que los inversores miren hacia un 2024 en el que las tasas de interés podrían estar bajando en lugar de subir. A nivel mundial, se estima que la inflación ha bajado al 6.9 por ciento desde el 8.7 por ciento del año pasado.

Sorprendentemente, la economía estadounidense también se mantuvo firme durante todo el año, a pesar de las preocupaciones al principio de que una recesión podría ser inevitable . Durante un tiempo, la preocupación fue incluso que la economía pudiera ser demasiado fuerte, lo que podría haber alimentado una presión alcista sobre la inflación y obligado a la Reserva Federal a mantener las tasas de interés altas por más tiempo.

Eso llevó a momentos contraintuitivos en los que Wall Street realmente aplaudió los informes más débiles sobre la economía, siempre y cuando no fueran demasiado débiles, porque mantenían viva la posibilidad de un aterrizaje perfecto para la economía diseñado por la Reserva Federal. El objetivo era que la economía se desacelerara lo suficiente como para apagar la alta inflación, pero no tanto como para caer en una recesión.

Ahora, con la economía aún creciendo y las expectativas crecientes de recortes de tasas en 2024 , los inversores se han apresurado a adelantarse a las medidas, que pueden actuar como esteroides para todo tipo de mercados. Las acciones estadounidenses se recuperaron de su sombrío 2022, que fue el peor año de Wall Street desde que se desinfló la burbuja de las puntocom dos décadas antes.

Gran parte del avance de Wall Street se debió sólo a un pequeño grupo de acciones, pero la amplitud fue mejor en todo el mundo . Todos los mercados bursátiles de América, Europa y Asia subieron.

Sin embargo, las tasas de interés más altas dejaron su huella, especialmente en el mercado inmobiliario estadounidense. Las ventas de viviendas estadounidenses previamente ocupadas cayeron en octubre a su ritmo más lento en más de 13 años.

A continuación presentamos un vistazo a algunas de las cifras sorprendentes que dieron forma a los mercados financieros globales en 2023.

INFLACIÓN - 3.1 por ciento

La tasa de inflación general a nivel del consumidor en noviembre en Estados Unidos. La inflación alcanzó un máximo del 9.1 por ciento en junio de 2022. El nivel objetivo de la Reserva Federal es el 2 por ciento.

2.4 por ciento

La inflación general en la Unión Europea en noviembre, muy lejos de un máximo del 10.6 por ciento en octubre de 2022. Los precios de la energía se desplomaron un 11.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Pero la inflación de los alimentos sigue siendo obstinadamente alta, del 6.9 por ciento.

55 por ciento

El aumento de precios de los automóviles usados ​​en EU desde febrero de 2020 hasta el pico de enero de 2022. Desde enero de 2022 hasta noviembre de este año, los precios de los automóviles usados ​​disminuyeron un 11.5 por ciento.

4 dólares

Precio promedio nacional por galón de leche en noviembre, un 25 por ciento más que los 3.20 dólares justo antes de la pandemia en febrero de 2020.

161 por ciento

La tasa de inflación en Argentina. El gobierno ha respondido reduciendo a la mitad el valor de la moneda del país, suspendiendo las obras públicas y recortando los subsidios al gas y la electricidad, entre una serie de medidas drásticas.

ECONOMIA GLOBAL

Meses consecutivos en los que la tasa de desempleo de Estados Unidos ha estado por debajo del 4 por ciento, la racha más larga desde un período de 27 meses desde noviembre de 1967 hasta enero de 1970. El mercado laboral se mantuvo incluso cuando la Reserva Federal intentó desacelerar la economía para combatir la inflación.

67

El porcentaje de estadounidenses que desaprobaron el manejo de la economía por parte del presidente Biden en una encuesta de octubre de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ese sentimiento, si persiste, podría obstaculizar a Biden en su esperada revancha electoral con el expresidente Trump.

9.4 por ciento

La caída estimada de la inversión en el sector inmobiliario de China de enero a octubre, según el Banco Mundial. La debilidad del sector inmobiliario y de la demanda global de las exportaciones de China, así como los altos niveles de deuda y la vacilante confianza de los consumidores han pesado sobre la economía del país.

-0.1 por ciento

La contracción de la economía alemana en el tercer trimestre. La mayor economía de Europa debería volver a contraerse ligeramente en el trimestre actual, estima el Bundesbank.

1.1 por ciento

Crecimiento esperado en el comercio mundial en 2023, por debajo del 5.2 por ciento en 2022 y el sexto más débil en los registros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que se remontan a 1980. La caída refleja una desaceleración de la economía global, un creciente proteccionismo y tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China.

MERCADOS

7

Esta pequeña cantidad de acciones fue por sí sola responsable de aproximadamente dos tercios del rendimiento del S&P 500 en 2023 hasta mediados de diciembre. Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla y Meta Platforms también son las acciones más importantes de Wall Street.

27.3 por ciento

La ganancia en lo que va del año para el índice Nikkei 225 de Japón, al 19 de diciembre. Fue el mejor desempeño del Nikkei desde 2013. En julio, el índice subió a 33 mil 753.33, su nivel más alto desde 1990.

43 mil dólares

Bitcoin superó este nivel en diciembre después de comenzar el año por debajo de los 16 mil 300 dólares. Esta y otras criptomonedas se desplomaron el año pasado cuando el aumento de las tasas afectó a inversiones consideradas particularmente riesgosas.

5 por ciento

El rendimiento del mayor fondo mutuo de bonos de EU, al 14 de diciembre. En noviembre, estaba en camino de sufrir una tercera pérdida anual consecutiva. Pero el entusiasmo por posibles recortes en las tasas hizo que los precios de los bonos se dispararan.

3

El número combinado de días en que el S&P 500 subió o cayó al menos un 2 por ciento en 2023. El índice subió un 24.2 por ciento a lo largo del año, hasta el 19 de diciembre. En 2022, un año a la baja para las acciones, hubo más de 40 días de ese tipo.

TIPOS DE INTERÉS 5 por ciento

El pico del rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años, un nivel no visto desde 2007. Los rendimientos de los bonos subieron durante gran parte del año y luego se revirtieron bruscamente en los últimos dos meses. El rendimiento del bono a 10 se situó en el 3.92 por ciento el 19 de diciembre.

7.88 por ciento

La tasa promedio de un préstamo para automóvil a 60 meses en agosto de 2023, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis. La tasa fue del 5.27 por ciento en agosto de 2019.

21.2 por ciento

La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito a agosto, según la Reserva Federal. Eso es más que el 16.3 por ciento en 2022 y el 14.6 por ciento en 2021.

3

La cantidad de veces que los funcionarios de la Reserva Federal esperan recortar las tasas de interés en 2024, según proyecciones publicadas recientemente. La Fed subió las tasas 11 veces entre marzo de 2022 y julio de este año antes de hacer una pausa.

4 por ciento

El tipo de interés de referencia del Banco Central Europeo. Al igual que la Reserva Federal, el BCE mantuvo los tipos estables en su última reunión. A diferencia de la Reserva Federal, el BCE no señaló la posibilidad de recortes de tipos el próximo año.

VIVIENDA 7.79 por ciento

La tasa promedio de una hipoteca a 30 años el 26 de octubre, según Freddie Mac. Fue la tasa promedio más alta desde el 11 de noviembre de 2000.

2 mil 199 dólares

El pago mensual medio indicado por los posibles compradores de vivienda en las solicitudes de hipotecas en octubre, un aumento del 9.3 por ciento respecto al año anterior.

67 por ciento

La proporción de propietarios de viviendas estadounidenses que tenían un préstamo hipotecario con una tasa fija del 5 por ciento o menos en septiembre.

1.15 millones

El número de viviendas estadounidenses existentes en el mercado a finales de octubre. Eso fue un 5.7 por ciento menos que en octubre de 2022 y es aproximadamente la mitad del promedio histórico que se remonta a 1999. Las ventas de viviendas usadas cayeron un 20.2 por ciento en los primeros 10 meses del año.

391 mil 800 dólares

El precio de venta medio de una casa estadounidense previamente ocupada en octubre. Aumentó un 3,4 por ciento respecto al mismo mes de 2022.