Colombia asegura que se reactivarán servicios de visas en embajada de EU

Bogotá.- El gobierno colombiano aseguró este jueves que Estados Unidos reanudará el servicio de trámite de visas en su embajada de Bogotá a partir del viernes, luego de que fuera suspendido como respuesta a la negativa del presidente Gustavo Petro de aceptar vuelos con inmigrantes deportados, una tensión que terminó por resolverse con un acuerdo.

La Cancillería colombiana expresó en un comunicado su “satisfacción por la decisión del gobierno de Estados Unidos de restablecer desde mañana viernes 31 de enero las actividades de la sección consular” y el otorgamiento de visas. Además, celebró que se mantuvieran los canales diplomáticos entre "dos Estados que son socios estratégicos en el hemisferio”.

Los funcionarios estadunidenses esperaban que el trámite de visas se reanudara el viernes, pero no hubo ningún anuncio formal. La embajada estadunidense en Bogotá no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La suspensión de los servicios de visado en Bogotá fue anunciada el domingo por el Departamento de Estado como una consecuencia de la negativa de Colombia a recibir dos aviones militares con inmigrantes deportados.

Colombia recibió desde el martes al menos tres vuelos con más de 300 deportados que aterrizaron en el país en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana provenientes de San Diego, California, y El Paso, Texas.

Además de la suspensión de servicios consulares, el presidente Donald Trump ordenó elevar aranceles a las importaciones colombianas un 25 por ciento que sería llevado en una semana al 50 por ciento, así como restricciones de visa para los funcionarios colombianos y mayores inspecciones aduaneras de mercancías. Petro también amenazó con imponer aranceles a Estados Unidos.

Los aranceles no llegaron a ser aplicados luego de alcanzar un acuerdo el domingo entre los dos países, en el que Colombia aceptó recibir a los deportados, incluso en aviones militares estadounidenses.

Sin embargo, el servicio de visado se mantuvo suspendido desde el lunes en la embajada de Bogotá. Los solicitantes fueron notificados sobre la cancelación de su cita “debido a la negativa del gobierno colombiano” a aceptar vuelos de repatriación provenientes de Estados Unidos “los cuales el presidente Gustavo Petro había autorizado previamente”.

En la primera semana del segundo mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional estadunidense informó que ya había deportado a unas 7 mil 300 personas de varias nacionalidades.

Colombia recibió durante 2024 al menos 124 aviones con migrantes provenientes de Estados Unidos.