Chipre y Chevron logran acuerdo sobre campo de gas natural Afrodita

Nicosia.- El gobierno de Chipre y la compañía energética estadunidense Chevron llegaron a un acuerdo sobre cómo desarrollar el campo de gas natural Afrodita, el primero descubierto bajo el fondo marino frente a Chipre, informó un funcionario el viernes. Se estima que el campo contiene 4.2 billones de pies cúbicos de gas.

El acuerdo es “mutuamente beneficioso” tanto para Chipre como para la empresa, dijo el funcionario chipriota a The Associated Press, pero no reveló más detalles.

De momento no se sabe cuándo se llegó al acuerdo. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir el asunto públicamente.

El Ministerio de Energía chipriota indicó en un comunicado el viernes que una carta de Chevron afirmaba que ambas partes están “alineadas” con respecto al “marco más amplio de la explotación del campo”. El Ministerio añadió que “intensificarán las discusiones” en las próximas semanas sobre el plan de desarrollo acordado “para la explotación mutuamente beneficiosa” del sitio.

Chevron pretendía enviar el gas a Egipto a través de un gasoducto, pero Chipre prefirió procesarlo en una instalación de producción flotante porque será más beneficioso económicamente para el gobierno chipriota y ofrecerá más flexibilidad para abastecer a otros mercados.

El acuerdo pone fin a las largas negociaciones que paralizaron el desarrollo del campo durante años y ahora allana el camino para la extracción del hidrocarburo después de una docena de años desde que se descubrió el depósito.