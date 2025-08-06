China combate brote de chikungunya con medidas severas

Taiwán. - Un brote del virus chikungunya ha llevado a las autoridades de China a tomar medidas preventivas que van desde el uso de mosquiteras y nubes de desinfectante, hasta amenazas de multas para quienes no retiren el agua estancada y a la utilización de drones para localizar criaderos de insectos.

Hasta el miércoles se habían reportado más de 7 mil casos de la enfermedad, concentrados principalmente en el centro industrial de Foshan, cerca de Hong Kong. Según las autoridades, el número de nuevos contagios parece estar disminuyendo lentamente.

El chikungunya se transmite por mosquitos y causa fiebre y dolor en las articulaciones, como el dengue. Los jóvenes, las personas mayores y aquellas con problemas médicos preexistentes son los más vulnerables.

La televisión estatal china ha mostrado a operarios rociando nubes de desinfectante en las calles de la ciudad, en zonas residenciales, obras y otros sitios sobre la población podría entrar en contacto con mosquitos portadores del virus, que nacen en agua estancada.

Los trabajadores rociaron algunos lugares antes de entrar en edificios de oficinas, una repetición de las polémicas y estrictas tácticas utilizadas por China para combatir el COVID-19.

Quienes no vacíen botellas, macetas u otros recipientes al aire libre pueden ser sancionadas con hasta 10 mil yuanes (mil 400 dólares) y se les puede cortar la electricidad.

Estados Unidos ha emitido un aviso en el que que aconseja a sus ciudadanos que no visiten la provincia china de Guangdong, donde están Dongguan y otros centros de negocios, así como Bolivia y naciones insulares en el océano Índico. Brasil es otro de los países más afectados por el virus.

Las fuertes lluvias y las altas temperaturas en China han empeorado la crisis, que suele ser habitual en zonas tropicales pero este año es mucho más intensa.

China se ha vuelto experta en medidas coercitivas que muchos países consideran exageradas desde el letal brote de SARS en 2003. Esta vez, se está obligando a los pacientes a quedarse en el hospital en Foshan por un mínimo de una semana, y las autoridades impusieron un breve confinamiento domiciliario de dos semanas, que se levantó debido a que la enfermedad no se puede transmitir entre humanos.

También han aparecido reportes acerca de intentos de frenar la propagación del virus con peces que comen larvas de mosquito e incluso con mosquitos más grandes para aniquilar a los portadores del virus.

Se celebraron reuniones y se adoptaron protocolos a nivel nacional en una muestra de la determinación de China para eliminar el brote y evitar críticas públicas e internacionales.