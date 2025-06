Celebrará ejército de EU 250 años con un desfile

Washington.– Un desfile militar masivo que se desarrolla en el contexto de la inusual demostración de fuerzas de combate en las calles estadunidenses por parte del presidente Donald Trump esta semana está programado para comenzar el sábado por la noche con tanques, bandas y miles de soldados.

Está previsto que el desfile, que honra la celebración del 250 aniversario del Ejército, que fue planeado desde hace mucho tiempo y que coincide con el 79 cumpleaños de Trump, comience desde el Monumento a Lincoln bajo la amenaza de clima tormentoso en Washington y la posibilidad de protestas en todo el país relacionadas con una semana turbulenta de aplicación de leyes de inmigración que ha involucrado el despliegue militar en Los Ángeles.

Trump ha desestimado la posibilidad de ambas interrupciones, y señaló en una publicación en redes sociales el sábado por la mañana que el “gran desfile militar” se llevaría a cabo “llueva o truene”. Las protestas, dijo anteriormente, "serán enfrentadas con una fuerza muy grande".

Agregado hace solo unas semanas a la celebración del cumpleaños del Ejército, el desfile ha generado críticas por su costo de hasta 45 millones de dólares y la posibilidad de que los pesados tanques puedan dañar las calles de la ciudad. El Ejército ha tomado una variedad de medidas para proteger las calles, incluyendo la colocación de placas de metal a lo largo de la ruta.

Aproximadamente seis de cada 10 estadunidenses dicen que el desfile del sábado "no es un buen uso" del dinero del gobierno, incluyendo la mayoría de personas, el 78 por ciento, que ni aprueban ni desaprueban el desfile en general, según una encuesta del Centro NORC para la Investigación de Asuntos Públicos y The Associated Press.

La exhibición de un día del Ejército de Estados Unidos se produce mientras Trump ha mostrado su disposición a usar el poderío militar de la nación de maneras que otros presidentes han evitado, lo que ha dado lugar a una serie de demandas y acusaciones de que está politizando el ejército. En la última semana, ha activado a la Guardia Nacional de California sin el permiso del gobernador y ha enviado a los marines a proporcionar seguridad durante las protestas en Los Ángeles relacionadas con redadas de inmigración, lo que provocó una demanda estatal para detener los despliegues.

Se espera que el evento del sábado incluya alrededor de 6 mil 600 soldados, 50 helicópteros y tanques de batalla M1 Abrams de 60 toneladas, así como posiblemente 200 mil asistentes y una seguridad reforzada para igualar.

Horas antes de que el desfile estuviera programado para comenzar, los vendedores montaron sus puestos a lo largo de la Avenida Pensilvania en anticipación de las grandes multitudes esperadas. Grandes quitanieves bloquearon el tráfico vehicular, permitiendo a los peatones caminar por la histórica calle y visitar a los vendedores que vendían arte, recuerdos, ropa, joyas, bebidas y comida, incluyendo pasteles de embudo y rollos de langosta.

No estaba claro si alguna protesta podría interrumpir el desfile; actualmente no hay ninguna programada para llevarse a cabo en Washington. Las autoridades han dicho que hasta ahora no tienen indicios de ninguna amenaza de seguridad, aunque las manifestaciones “No Kings” ("No a los reyes") planeadas en cientos de ciudades en todo el país están destinadas a contrarrestar lo que los organizadores dicen son los planes de Trump para alimentar su ego en su 79no cumpleaños y el Día de la Bandera.

El Ejército espera que hasta 200 mil personas puedan asistir al festival y al desfile.

El desfile está programado para comenzar a las 6:30 de la tarde (hora del Este), pero partes de él, incluyendo los cajones tirados por caballos y otras unidades, comienzan en el Pentágono, cruzan un puente y se encuentran con algunos de los tanques y equipos más pesados. Los funcionarios no querían que los tanques M1A1 Abrams de más de 60 toneladas y los vehículos Stryker cruzaran el puente.

Cronometrado al minuto, la marcha se dividirá en secciones por historia, con equipos y tropas en uniforme completo de cada periodo.

Incluirá un total de 6.169 soldados y 128 tanques del Ejército, transportes blindados de personal y artillería, mientras 62 aviones vuelan por encima.

Al final del desfile, Trump tomará juramento a 250 nuevos o reenlistados soldados, y el equipo de paracaidistas Golden Knights del Ejército saltará sobre el Mall. Eso será seguido por un concierto y fuegos artificiales.