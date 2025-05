Casos de tosferina aumentan más de 18% en Ecuador

Foto: Associated Press

Quito.- Los casos de tosferina, una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a los niños, aumentaron más de 18 por ciento en la última semana en Ecuador, por lo que el gobierno decidió ampliar el rango de vacunación de los menores.

“Tenemos confirmados 380 casos. Estamos haciendo todas las medidas epidemiológicas, el cerco epidemiológico para las personas que presentan síntomas”, dijo el ministro de Salud, Edgar Lama, en entrevista con el canal estatal TC Televisión. La cantidad de fallecidos se mantiene en 11, seis de ellos menores de un año.

El Ministerio de Salud precisó que para hacer frente al brote amplió el esquema de vacunación que iba desde los dos meses hasta los cinco años y que ahora incluye a los menores de hasta siete años.

Las vacunas son ofrecidas en los centros médicos estatales y también se han desplegado brigadas de vacunación para que los niños sean inoculados en las escuelas con previo consentimiento escrito de los tutores.

La pediatra Silvia Almeida dijo a The Associated Press que en los últimos años los padres “han descuidado cumplir el esquema regular de vacunas porque se olvidan, porque no tienen tiempo".

Las provincias más afectadas por el brote de tosferina son Guayas, cuya Capital es Guayaquil; Manabí, y Pichincha, cuya capital es Quito.

Este brote también ha causado una escasez de barbijos porque, entre otras razones, las autoridades han dispuesto que unos 2,23 millones de estudiantes de cuatro provincias acudan a clases con mascarillas para evitar nuevos contagios. La medida estará vigente por dos meses y también alcanza a profesores y personal administrativo de los centros educativos.

Cristina Terán, madre de dos niños en edad escolar, dijo que se ha convertido en un desafío familiar “encontrar mascarillas para los niños” y que su precio se ha disparado.