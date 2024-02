Carta con polvo blanco es enviada a casa de Donald Trump Jr.

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Miami.- Una carta con un polvo blanco no identificado fue enviada a la casa de Donald Trump Jr., hijo mayor del expresidente Donald Trump, tras lo cual personal de emergencias de Florida acudió el lunes al lugar.

Una persona al tanto del asunto señaló que los análisis de la sustancia no eran concluyentes, pero que las autoridades no creen que sea letal. La persona habló bajo condición de anonimato a fin de confirmar detalles de la misiva. The Daily Beast fue el primer medio en informar sobre la carta.

Trump Jr. abrió la carta, la cual también incluía una amenaza de muerte, en la oficina de su casa y personal de emergencias vestido con equipo protector se presentó en el lugar.

La policía de Jupiter dijo que la investigación está a cargo del Departamento de Policía del condado de Palm Beach, el cual no reveló detalles hasta el momento.

Trump Jr. es uno de los principales asesores de la campaña de su padre y a menudo encabeza eventos y entrevistas a nombre del expresidente.

Es la segunda vez que se envía una carta con polvo blanco al hijo mayor del expresidente. En 2018, su entonces esposa, Vanessa, fue trasladada a un hospital de la ciudad de Nueva York después de que abrió un sobre dirigido a su marido que contenía un polvo blanco no identificado. La policía indicó más tarde que la sustancia no era peligrosa.

En marzo de 2016, detectives de la policía y agentes del FBI investigaron una carta amenazante que se envió al apartamento del hermano de Trump Jr., Eric, en Manhattan, la cual también contenía un polvo blanco que resultó inofensivo.

En 2016 se enviaron dos sobres con polvo blanco a la Torre Trump, que fue la sede de campaña de Trump.

Las ataques falsos con polvo blanco explotan los temores que se remontan a 2001, cuando se enviaron cartas con ántrax a medios de comunicación y a las oficinas de senadores federales. Dichas misivas cobraron la vida de cinco personas.