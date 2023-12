Cámara expulsa a republicano Santos por violaciones éticas

Washington.– La Cámara de Representantes votó el viernes a favor de la expulsión del republicano George Santos tras un informe de la Comisión de Ética que lo acusó, entre otras faltas, de usar dinero de su campaña para gastos personales. Fue apenas el sexto miembro en la historia de la cámara baja en sufrir la máxima sanción.

La votación fue de 311 a 114. La expulsión requiere una mayoría de dos tercios de la cámara, un umbral deliberadamente alto, pero el informe de la Comisión de Ética, que lo acusa de violar la ley federal, resultó lapidario.

Cuando empezó a quedar claro que la expulsión era un hecho, Santos se echó su abrigo sobre los hombros, estrechó la mano de algunos legisladores de derecha que votaron contra la expulsión, y salió del recinto.

El presidente de la cámara, el republicano Mike Johnson, llamó al orden e instruyó solemnemente al secretario que informara al gobernador de Nueva York que el escaño que era de Santos quedaba vacante.

Santos había encabezado su propia defensa en la cámara durante el debate y realizado una conferencia de prensa y entrevistas.

"No me quedaré cruzado de brazos", dijo Santos durante el debate del jueves por la noche. "El pueblo del Tercer Distrito de Nueva York me envió aquí. Si ellos quieren que me vaya, ustedes tendrán que acallar a esa gente y realizar la votación".

De las expulsiones anteriores, tres fueron por deslealtad a la Unión durante la Guerra Civil. Las otras dos fueron de legisladores condenados previamente de crímenes en cortes federales. Santos argumentó que se estaba sentando un precedente que podría volver más frecuentes las expulsiones.

Johnson fue uno de los que expresó inquietudes acerca de la expulsión de Santos, aunque dijo a los legisladores que votaran de acuerdo con su conciencia. Otros coincidieron con su razonamiento y se opusieron. Pero algunos republicanos, incluyendo colegas neoyorquinos de Santos, dijeron que los votantes esperaban que sus legisladores estuvieran sujetos a estándares éticos más elevados.

"Confío en que el pueblo estadunidense lo festejará. Confío en que eso es lo que espera el pueblo estadunidense", dijo el republicano Anthony D'Esposito, cuyo distrito es adyacente al de Santos, antes de la votación.

Santos advirtió que los legisladores se arrepentirán de expulsar a un miembro de la cámara antes de que se pronunciara un tribunal.

"Esto los acosará en el futuro, cuando baste una mera denuncia para expulsar a legisladores debidamente elegidos por el pueblo de sus respectivos estados y distritos", dijo.

La expulsión fue el capítulo final del Congreso en lo que fue una espectacular caída en desgracia para Santos. Inicialmente, el legislador de primer mandato fue considerado una promesa tras arrebatar un distrito a los demócratas el año pasado y ayudar a los republicanos a tomar el control de la Cámara de Representantes. Pero poco después comenzaron los problemas. Empezaron a surgir reportes de que Santos había mentido acerca de tener ascendencia judía, una carrera en las principales firmas de Wall Street y un título universitario. Su presencia en la cámara baja rápidamente se convirtió en una distracción y una vergüenza para el partido.

A principios de marzo, la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes anunció que iniciaría una investigación sobre Santos. Luego, en mayo, la fiscalía federal para el Distrito Este de Nueva York acusó a Santos de engañar a los donantes, robar en su campaña y mentir al Congreso. Posteriormente, los fiscales agregaron más cargos en una acusación formal actualizada de 23 delitos.

La acusación alega que Santos robó las identidades de los donantes de su campaña y luego usó sus tarjetas de crédito para realizar decenas de miles de dólares en cargos no autorizados. Los fiscales federales afirman que Santos, quien se declaró inocente, transfirió parte del dinero a su cuenta bancaria personal y utilizó el resto para llenar sus arcas de campaña.

Mientras tanto, los investigadores del Comité de Ética pasaron ocho meses investigando a Santos y entrevistando a testigos. Cuando terminó su pesquisa, el panel anunció que había acumulado "evidencia abrumadora" de violaciones a la ley de parte de Santos que envió al Departamento de Justicia.

Entre otras cosas, el comité dijo que Santos, a sabiendas, obligó que su comité de campaña presentara informes falsos o incompletos ante la Comisión Federal Electoral, utilizó fondos de campaña para fines personales y violó la Ley de Ética en el Gobierno con sus declaraciones de divulgación financiera.