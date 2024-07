Califica Boluarte como 'tendenciosas' las preguntas sobre su cirugía plástica

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Lima.– La presidenta peruana Dina Boluarte rompió el lunes su silencio de tres meses ante la prensa y calificó de “tendenciosas” las preguntas de periodistas acerca de quién gobernó el país durante una presunta cirugía plástica que ella se habría realizado en 2023.

Se reencontró con los reporteros tras su viaje oficial a China a fines de junio, donde se reunió con el presidente Xi Jinping y con gerentes de empresas de tecnología y operadores navieros, incluidos los de Cosco Shipping, compañía que construye un puerto gigante en el Pacífico que conectará Sudamérica con Asia.

La mandataria no respondió a dos preguntas de dos periodistas sobre si se había realizado una cirugía plástica en 2023 que la habría obligado a ausentarse del cargo por 12 días, entre el 28 de junio y el 10 de julio, según publicó el semanario "Hildebrandt en sus trece" en mayo de este año.

“Disculpen la sonrisa porque estamos hablando de cosas tan importantes como traer tecnología de China a Perú, y esas preguntas tendenciosas son a las que me refiero que no ayudan y no generan interés en la población”, comentó Boluarte, de 62 años, cuando le preguntaron sobre la mencionada cirugía.

Al ser interrogado por la prensa en mayo acerca de la posible cirugía plástica de la mandataria, el portavoz del palacio, Fredy Hinojosa, dijo que no se iba a “pronunciar de los actos que formen parte de la esfera privada de la presidenta”. Por su parte, el primer ministro Gustavo Adrianzén, sin responder la pregunta en concreto, indicó que Boluarte “nunca se ha ausentado” de sus actividades.

El 1 de julio de 2023 la cuenta del palacio presidencial en la red social X, mostró un video donde se ve a Boluarte felicitando a escolares en una actividad que en realidad se desarrolló el 23 de junio, de acuerdo con fotos de ese acontecimiento publicadas en esa fecha por el palacio presidencial en su cuenta de Flickr. El 29 de junio de 2023 la cuenta del palacio presidencial en X publicó un video del día anterior en el que la presidenta había condecorado a varios policías.

"Alguna prensa, no toda, a veces repiten noticias que no ayudan en positivo", comentó la presidenta durante la conferencia, tras recomendar a los periodistas que “repitan aquellas cosas buenas que este gobierno está haciendo”. El miércoles, luego de anunciar la construcción de dos hospitales, Boluarte dijo a la prensa que le ayude a repetir la información "las 24 horas, así como hacen con las noticias tendenciosas”.

La última vez que Boluarte respondió a preguntas de la prensa local fue el 5 de abril, cuando convocó a una conferencia luego de declarar ante la fiscalía en una investigación en su contra por el uso de relojes de lujo marca Rolex y joyas no declaradas entre sus bienes, una obligación por ser funcionaria pública.

En esa oportunidad, la presidenta dijo que los relojes Rolex que usó en actos oficiales fueron un préstamo gratuito por parte de un gobernador. Posteriormente la mandataria declaró que el medio local “La Encerrona” evidenció, luego de analizar miles de fotografías de la casa presidencial, que Boluarte usaba joyas sin mencionarlas en sus declaraciones juradas obligatorias.

La fiscalía no cree la versión del préstamo de los relojes, y en mayo presentó una denuncia contra la presidenta ante el Parlamento por cohecho, un subtipo del delito de corrupción, que ocurre cuando un funcionario acepta o solicita, directa o indirectamente, un donativo o beneficio indebido para hacer un acto propio de su cargo.

Boluarte también tiene otra denuncia ante el Parlamento por homicidio calificado, luego de las muertes de manifestantes en las protestas en su contra durante los meses posteriores al inicio de su gobierno en diciembre de 2022, en las cuales fallecieron 50 civiles, incluidos menores de edad, según la fiscalía.

En Perú un presidente no puede ser detenido durante su gestión. Las dos denuncias fiscales enviadas al Parlamento podrán ser evaluadas y si el Congreso lo decide, enviadas al poder judicial para que Boluarte sea enjuiciada al término de su mandato, previsto para el 28 de julio de 2026.

Durante el periodo de silencio presidencial, dos gremios periodísticos locales se quejaron por el trato que recibieron un grupo de periodistas el 31 de mayo durante una actividad pública. El Instituto de Prensa y Sociedad dijo que guardaespaldas “encerraron en una sala de espera a periodistas de diversos medios de comunicación para impedir que se acerquen" a la mandataria y “así evitar que le hagan preguntas”.

Durante su visita a China, Boluarte fue entrevistada por la televisora estatal CGTN. En la entrevista la presidenta pareció emocionarse hasta las lágrimas cuando habló de los menores de edad y las mujeres.

“Quiero un país donde la niñez tenga futuro, donde la pobreza se acorte... donde cuando regresen a casa las mujeres, las niñas, las adolescentes no sean asaltadas", declaró.

En una encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos realizada entre el 1 y el 5 de julio, la mandataria registró una popularidad de 5 por ciento y un rechazo de 90 por ciento. Otro 5 por ciento no opinó.