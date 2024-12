Caen 26 por deforestación ilegal en frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina

Foto: Associated Press

Asunción.- Las autoridades paraguayas arrestaron a 26 personas en una operación contra lo que se presume es deforestación ilegal a lo largo de la frontera del país con Brasil y Argentina, anunció Interpol el lunes.

Catorce agencias diferentes colaboraron en la redada de mediados de octubre, que se basó en inspecciones fronterizas, vigilancia de vías fluviales y monitoreo aéreo de bosques. Se incautaron aproximadamente mil troncos, incluida madera de quebracho, apreciada por su densidad y alto contenido de taninos, señaló Interpol.

Interpol indicó que 12 empresas estaban involucradas en la presunta deforestación y tráfico de especies arbóreas nativas, y dijo que identificó dos redes criminales. Un portavoz dijo que los supuestos delitos incluyen la tala ilegal de varias especies de árboles, el tráfico ilícito de madera, el uso de documentos falsos para traficar madera ilegal y varios actos de deforestación. Señaló que el retraso en el anuncio de los arrestos fue en parte para permitir que se llevara a cabo una investigación de seguimiento.

“La deforestación ilegal abarca un amplio espectro de actividades criminales, desde el fraude con documentos hasta el lavado de dinero y la corrupción”, dijo Kat Henn, directora adjunta de seguridad ambiental de Interpol. “Esta operación destaca la urgente necesidad de continuar la cooperación sostenida transfronteriza y entre agencias para hacer frente a las redes criminales que devastan nuestro medio ambiente por lucro”.

Desde hace años Interpol ha estado aumentando su presencia en la así llamada Triple Frontera. La agencia ha dicho que el área —en la que hay dos ríos que separan los Estados y crean muchos puntos de entrada— es “propicia para una amplia gama de actividades ilegales”.

“El crimen organizado está haciendo cada vez más de las áreas forestales su centro de operaciones, no solo para ocultarse, sino para extraer ilegalmente flora, fauna y recursos minerales”, le dijo a The Associated Press Gimena Sanchez, defensora de derechos humanos en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

El combate a la deforestación en Sudamérica “significa luchar contra sofisticadas redes de crimen organizado transnacionales”, añadió.

La deforestación suele ser resultado de la transformación de tierras para criar ganado o soya, o debido a la tala o la minería. Conduce a una serie de impactos ambientales negativos, incluida erosión, pérdida de biodiversidad y aumento en el riesgo de inundaciones, así como la pérdida de la valiosa capacidad de absorción de carbono. Aunque en los últimos años se han logrado algunos avances para frenar la deforestación, especialmente en Brasil y Colombia, América Latina perdió 138 millones de hectáreas (aproximadamente 341 millones de acres) de bosque entre 1990 y 2020, según un informe de Naciones Unidas.

Gabriel Funari, jefe del Observatorio de Economías Ilícitas en la Cuenca Amazónica para la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, dijo que están viendo grandes grupos criminales transnacionales que han crecido por medio de los ingresos del tráfico de drogas, tales como uno de los mayores grupos delictivos de Brasil, Primeiro Comando da Capital —comúnmente conocido como PCC—, diversificando cada vez más sus carteras de inversión en varios mercados ilícitos con bienes que pasan por la Triple Frontera, como armas de fuego, madera, vida silvestre y oro.

En América Latina, los daños ambientales directos causados por el tráfico de drogas son mucho menores que los de industrias consideradas legales como la ganadería y la agricultura industrial, dice Bram Ebus, consultor del Crisis Group en América Latina.

“Sin embargo, es el dinero de la droga lavado a través de estas actividades económicas el que financia y acelera la deforestación”, apuntó.