Cae hombre que intentó 'exportar' 850 tortugas hasta Hong Kong

Nueva York.- Un residente de Nueva York ha admitido que intentó contrabandear tortugas protegidas valoradas en más de 1 millón de dólares de Estados Unidos a Hong Kong enviándolas en cajas etiquetadas como "juguetes de animales de plástico".

Wei Qiang Lin, un ciudadano chino que vive en Brooklyn, se declaró culpable el lunes en un tribunal federal en Nueva York de intentar exportar más de 220 paquetes que contenían alrededor de 850 tortugas de caja oriental y tortugas de caja de tres dedos, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Las tortugas, con un valor de mercado estimado de 1,4 millones de dólares, fueron interceptadas por las fuerzas del orden en una inspección fronteriza, manifestaron los fiscales. Los oficiales las vieron atadas y envueltas dentro de calcetines anudados dentro de las cajas de envío.

Las tortugas de caja oriental y las tortugas de caja de tres dedos presentan marcas coloridas y son una "característica preciada" en el mercado de mascotas doméstico y extranjero, particularmente en China y Hong Kong, señalaron los fiscales. Los reptiles están protegidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.

Lin también envió otros 11 paquetes llenos de reptiles, incluidas serpientes venenosas, dijeron los fiscales. Se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión cuando sea sentenciado el 23 de diciembre.