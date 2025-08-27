Cae esposa de líder pandillero a la que acusan de varios delitos en Guatemala

Ciudad de Guatemala.- La policía guatemalteca detuvo este miércoles a María Martha Castañeda Torres, quien según las autoridades es pareja sentimental de uno de los líderes de la pandilla Barrio 18 en el país y sobrina de la ex candidata presidencial Sandra Torres. La fiscalía acusa a la capturada de presuntos delitos de asesinato y asociación ilícita.

En un mensaje de la red social X, el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, informó en su cuenta de la red social X la captura de Castañeda Torres, señalándola como la pareja de alias “El Lobo”, en referencia a Aldo Duppie Ochoa Mejía.

“El cumplimiento de esta orden de juez es una de las capturas más importantes de esta administración y un golpe MUY importante a las pandillas”, señaló el ministro.

Ochoa Mejía es señalado uno de los diez líderes pandilleros del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que el mes pasado fueron trasladados y recluidos juntos en una prisión de mayor seguridad debido a disputas entre sus miembros que han dejado varios muertos.

En respuesta miembros de las pandillas han realizado por lo menos 10 motines en dos prisiones del país y un centro correccional de menores en lo que va del año, dejando al menos un fallecido.

El Ministerio Público indicó que la fiscalía contra el Delito de Extorsión solicitó a un juez la aprehensión de Castañeda Torres en el marco de una investigación que está bajo reserva judicial, por lo que no ofreció detalles de los supuestos delitos y hechos por los que se le detuvo.

Por su parte, la dirección de comunicación del Ministerio Público confirmó a The Associated Press el parentesco de la detenida con la exprimera dama y expostulante presidencial Sandra Torres.

Castañeda Torres y su madre Gloria Torres Casanova, hermana de la exprimera dama, han sido investigadas ya en varias oportunidades por delitos distintos, entre ellos el de presunta estafa en 2015.

Sandra Torres Casanova participó como candidata presidencial en 2023, pero perdió frente al ahora presidente Bernardo Arévalo, al que nunca reconoció la victoria. Tras perder las elecciones, su partido político reclamó supuesto fraude, pero organismos nacionales e internacionales de observación certificaron que no hubo irregularidades en los comicios.