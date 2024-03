Cadena NBC corta lazos laborales con la exdirectora del CNR

Foto: Associated Press

Nueva York.– NBC News cortó el martes sus lazos laborales con la exdirectora del Comité Nacional Republicano Ronna McDaniel menos de una semana después de que fue contratada como colaboradora política en pantalla, una decisión que se produjo luego de airadas protestas por parte de algunos de los periodistas y presentadores de la cadena.

Al dar a conocer la decisión en un memo, el presidente de NBC News Group, Cesar Conde, se disculpó con los miembros del personal que se sintieron decepcionados con la contratación y reconoció que él había dado su visto bueno.

“Ninguna organización, en especial una redacción, puede tener éxito a menos de que esté unida. En los últimos días, ha quedado claro que esta designación socava este objetivo”, declaró Conde. Pero indicó que la cadena sigue comprometida a recolectar “voces que representen a las distintas partes del espectro político”.

No hubo comentarios de inmediato por parte de McDaniel, que renunció al frente del Comité Nacional Republicano hace pocas semanas. Se enteró de que había perdido su empleo a través de las noticias, y no directamente de la NBC, señaló una persona cercana a McDaniel, que habló bajo condición de anonimato debido a que no estaba autorizada a comentar al respecto.

NBC dio a conocer el viernes que McDaniel contribuiría con comentarios en todas las plataformas de la cadena. La televisora señaló que quería la perspectiva de alguien con conocimiento interno del Partido Republicano y del expresidente Donald Trump de cara a las elecciones de 2024, en las que Trump busca un segundo mandato.

La respuesta de los periodistas y otros empleados de la cadena fue inmediata... y pública. El exmoderador del programa “Meet the Press”, Chuck Todd, criticó a sus jefes por la llegada de McDaniel durante un programa transmitido el domingo, diciendo que no sabía qué creer de ella luego de que expresó su apoyo al expresidente Donald Trump de forma “manipuladora” y "difamatoria" tras las elecciones de 2020.

Varios presentadores de MSNBC —Joe Scarborough, Rachel Maddow, Joy Reid, Nicolle Wallace, Jen Psaki y Lawrence O'Donnell— protestaron de manera pública en sus programas del lunes por la decisión de contratar a McDaniel.

Los republicanos respondieron diciendo que la protesta indica que las personas que trabajan para NBC News, en especial en MSNBC, no estaban dispuestas a tolerar otros puntos de vista. La contratación, y el rápido despido, representan una de esas raras instancias que posiblemente unan, en enojo, a la izquierda y a la derecha.

“NBC está cediendo ante la censura”, dijo Elon Musk, propietario de X, anteriormente conocido como Twitter, en una publicación en la plataforma.

En su red social Truth Social, Trump declaró: “Estos lunáticos de la izquierda radical están locos, y los altos mandos de NBC son débiles”.

Aquellos que se opusieron a la llegada de McDaniel a la cadena aseguraron que no fue porque sea republicana, sino porque ayudó a promover las mentiras de Trump sobre la elección presidencial de 2020 y colaboró en las labores para anular los resultados.

Los intentos de las organizaciones noticiosas por contratar a expolíticos no son nada nuevo. NBC News contrató a Psaki directamente de su trabajo como secretaria de prensa del presidente Joe Biden, y otro expresidente del Comité Nacional Republicano, Michael Steele, tiene un programa de fin de semana en MSNBC.