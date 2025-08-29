Buques de EU rumbo a Venezuela reavivan tensiones y especulaciones

Washington.– Estados Unidos reforzará su presencia militar en aguas cercanas a Venezuela con la llegada de más buques la próxima semana. La operación, que busca frenar a los cárteles de la droga en la región, ha encendido especulaciones en Venezuela sobre una posible invasión, tanto en el gobierno como en la oposición.

Aunque más de 4 mil efectivos participan en el despliegue, funcionarios estadounidenses y analistas descartan una incursión terrestre. Aun así, la movilización domina la conversación pública en Venezuela, donde la narrativa oficial advierte de una amenaza extranjera.

¿Cuál es el objetivo del despliegue?

El almirante Daryl Caudle, jefe de operaciones navales de EU, explicó que los buques apoyarán misiones vinculadas al combate al narcotráfico, sin precisar detalles sobre su destino. Señaló que el propósito es dar opciones estratégicas al presidente y al secretario de Defensa.

El presidente Donald Trump ha intensificado la presión contra los cárteles, a los que responsabiliza por el tráfico de fentanilo y la violencia en ciudades estadounidenses. En febrero, su gobierno designó como organizaciones terroristas al Tren de Aragua de Venezuela, la MS-13 de El Salvador y seis bandas mexicanas, destacando sus actividades internacionales.

Expertos como Christopher Sabatini, de Chatham House, consideran que estas acciones forman parte de una estrategia para agitar el escenario político venezolano, pero descartan una invasión real.

La respuesta del gobierno de Maduro

El presidente Nicolás Maduro rechazó las acusaciones de narcotráfico y aseguró que Venezuela no produce cocaína, a diferencia de Colombia. También denunció que Estados Unidos usa el tema como excusa para atacar a su gobierno.

En un mensaje televisado, afirmó que “más del 90% de los venezolanos rechazan las amenazas de Washington” y llamó a defender la soberanía nacional.

El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, pidió al secretario general António Guterres que inste a la Casa Blanca a detener sus “acciones hostiles”.

Llamado a la milicia voluntaria

Como respuesta, Maduro convocó a los ciudadanos a enlistarse en una milicia voluntaria para apoyar a las fuerzas armadas. El gobierno asegura que esta fuerza cuenta con más de 4,5 millones de miembros, aunque analistas consideran que la cifra es poco realista, dado el declive del apoyo popular y la migración masiva de venezolanos.

La visión de la oposición

La dirigente opositora María Corina Machado agradeció en Fox News la postura de Washington y aseguró que “ha llegado el momento del cambio”. Afirmó en redes sociales que la campaña de reclutamiento de la milicia fracasó y que las plazas vacías en Venezuela reflejan el futuro del país.

Sin embargo, analistas como Sabatini critican que la oposición repita la narrativa de una invasión inminente, alimentando expectativas poco realistas entre la población.