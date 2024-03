Bukele afirma que su partido y aliados ganaron 43 de 44 alcaldías

Foto: Associated Press

Antes de que se publicara cualquier resultado oficial, el presidente de El Salvador Nayib Bukele reconoció el domingo que hubo un voto de castigo para algunos malos alcaldes del partido oficialista Nuevas Ideas, pero celebró que su facción y otros institutos políticos que apoyan su proyecto sumaron 43 de las 44 municipalidades en disputa.

En un mensaje en X, el mandatario salvadoreño declaró: “Está claro que en muchos municipios la gente ha votado por alcaldes que no son de Nuevas Ideas; esto es el voto de castigo a las pésimas gestiones que algunos de ellos han realizado. Por eso, como todos pudieron notar, no me pronuncie apoyando a ningún candidato a alcalde”.

Según el mandatario, “toda la oposición junta, apenas logró sumar una alcaldía. Los partidos que apoyan nuestro proyecto: 43 de 44”.

El derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena) se declaró vencedor en el municipio La Libertad Este, que será gobernado por Milagro Navas, que desde hace 36 años es la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán. Esta sería la única alcaldía que ganaría Arena en todo el país.

La candidata de Nuevas Ideas Michelle Sol reconoció que los resultados no le favorecieron.

Navas envió un mensaje al presidente Bukele en el que expresó su disposición de trabajar con él: “Cuente con nosotros señor presidente Bukele, no son 43 seremos 44 alcaldías que buscarán el bienestar de todos los salvadoreños”.

Bukele destacó que “por primera vez, desde la existencia del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) como partido político, obtuvieron cero diputados y cero alcaldías”.

Bukele se aseguró un segundo mandato en los comicios del 4 de febrero con un porcentaje histórico de 84.6 por ciento de los votos válidos a pesar de que la Constitución salvadoreña prohíbe la reelección inmediata. Nuevas Ideas también se apuntó las elecciones legislativas, llevándose 54 de las 60 curules en disputa, a las que se sumaron tres de los aliados Partido de Concertación Nacional y el Democracia. La oposición sólo alcanzó tres escaños.

Un total de 6.2 millones de salvadoreños son aptos para sufragar. Además de los 44 consejos municipales, también están en juego 20 diputados titulares y 20 suplentes al Parlacen con sus respectivos suplentes.

El inicio de la votación estaba previsto para las 7:00 de la mañana (1300 GMT), pero en muchos lugares se atrasó hasta casi dos horas. En comparación con los comicios presidenciales y legislativos, se notaba una marcada ausencia de votantes en los recintos.

“En términos generales, las elecciones parecen ser un tema de trámite, no se esperan mayores cambios”, afirmó el director del centro de investigaciones de opinión pública de la Universidad Francisco Gavidia, Óscar Picardo. Los resultados del domingo “terminarán de confirmar la concentración de poder, lo que implicaría mayor debilitamiento de la oposición”.

José Manuel González, de 55 años, fue uno de los primeros en acudir a vota junto con sus familiares en un centro de la capital. “Ya venía decidido por quién votar y marqué la bandera del partido del presidente”.

En junio de 2023, a propuesta del presidente Bukele, el Congreso salvadoreño aprobó la Ley Especial de Reestructuración Municipal que redujo de 262 a 44 el número de municipios y sus respectivos distritos, pero mantuvo el sistema de consejos municipales plurales.

La reducción del número de municipios fue vista por críticos como un intento de Bukele por retener las municipalidades. “Se hace con una clara finalidad de generar condiciones para que el partido oficial gane las municipalidades y mantenga el control del territorio”, dijo el abogado Eduardo Escobar, director ejecutivo de la ONG Acción Ciudadana.

Una misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), integrada por 30 expertos de 14 países, encabezada por la exvicepresidenta de Panamá Isabel de Saint Malo, observarán los comicios desplegándose por todo el país y luego de la votación presentarán un informe preliminar.