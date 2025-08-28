Brasil incauta $220 millones en bienes en operativo contra el crimen

Sao Paulo.- Brasil dijo este jueves que incautó mil 200 millones de reales (unos 220 millones de dólares) en activos vinculados a una extensa red criminal como parte de una investigación nacional sobre un esquema de lavado de dinero que involucra fondos de inversión y el sector de combustibles.

Las autoridades ejecutaron 14 órdenes de registro y decomiso y 14 órdenes de arresto preventivo, resultando en cinco detenciones, en lo que el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, calificó como una de las mayores operaciones contra el crimen organizado en la historia del país.

Las autoridades federales no nombraron a individuos o empresas específicas como objetivo, citando investigaciones selladas y en curso. Sin embargo, los fiscales estatales en Sao Paulo, que contribuyeron a la operación, dijeron que el esquema involucraba a miembros del grupo criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

“Esta operación aborda cómo las organizaciones criminales se han infiltrado y apropiado de partes de la industria del combustible, y cómo esto se conecta con el sector financiero a través de esquemas de lavado de dinero”, afirmó Lewandowski.

Más tarde, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo en la red social X que la operación fue “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta ahora”. Agregó que “nuestro compromiso es proteger a los ciudadanos y consumidores; cortar el flujo de dinero ilícito, recuperar recursos para las arcas públicas y asegurar un mercado de combustibles justo y transparente, con calidad y competencia leal”.

Las autoridades identificaron 40 fondos de inversión con un valor combinado de activos de 30 mil millones de reales (alrededor de 5 mil 500 millones de dólares). Estos fondos supuestamente se utilizaron para proteger activos de organizaciones criminales, poseyendo propiedades como una terminal portuaria, cuatro plantas de etanol y alrededor de mil estaciones de servicio en diez estados de Brasil. Dijo que el sector de combustibles fue elegido como punto de partida por los investigadores de las redes criminales porque era el más visible.

“Las personas saben cómo ha funcionado, pero se necesitó un esfuerzo nacional para llegar al corazón del problema y poder enfrentarlo”, dijo el ministro de Finanzas Fernando Haddad a los periodistas.

Andrea Chaves, subsecretaria de ejecución fiscal en la Secretaría de Ingresos Federales de Brasil, dijo que la investigación destacó la “extremadamente grave” infiltración del crimen organizado en la economía real y los mercados financieros.

“Esto afecta toda la cadena de suministro, desde la importación, producción, distribución y comercialización de combustibles”, manifestó Chaves.

La Fiscalía Pública del estado de Sao Paulo dijo que su investigación encontró que las organizaciones criminales usaban combustible adulterado en más de 300 estaciones de servicio para lavar dinero ilegal a través de una compleja red de intermediarios, incluidas empresas fantasma, fondos de inversión e instituciones de pago.

“Una parte significativa de los fondos sin respaldo se utilizó para adquirir plantas de etanol y expandir las operaciones criminales del grupo, que ahora incluyen distribuidores de combustibles, empresas de transporte y estaciones de servicio”, dijeron los fiscales.

El fraude también involucró importaciones irregulares de metanol a través del puerto de Paranaguá, en el estado de Paraná. El metanol no fue entregado a los destinatarios listados en las facturas, sino que fue enviado a estaciones de servicio y distribuidores, donde se usaba para adulterar combustible.

“Supuestamente, a los consumidores se les cobró por menos combustible del indicado por las bombas o recibieron combustible que fue alterado químicamente y no cumplió con los estándares técnicos establecidos por la Agencia Nacional del Petróleo de Brasil”, dijeron los fiscales.

Nívio Nascimento, asesor de relaciones exteriores en el Foro Brasileño de Seguridad Pública —un grupo independiente que rastrea el crimen— dijo que la operación marcó un hito en la lucha contra la infiltración de organizaciones criminales en sectores estratégicos de la economía de Brasil.

“La aplicación de la ley aún necesita ampliarse, considerando la centralidad de estos sectores económicos —combustibles, bebidas, cigarrillos y varios otros artículos— que han sido apropiados por organizaciones criminales”, dijo Nascimento a The Associated Press.

El PCC es el grupo de crimen organizado más grande y poderoso de Brasil. Fue fundado en 1993 por criminales endurecidos dentro de la Penitenciaría de Taubaté en Sao Paulo para presionar a las autoridades para mejorar las condiciones carcelarias. Rápidamente comenzó a usar su poder para dirigir operaciones de tráfico de drogas y extorsión en el exterior. En los últimos años, la banda ha diversificado sus carteras de inversión en varios mercados ilícitos.