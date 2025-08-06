Brasil acusa a EU de castigo comercial por caso Bolsonaro

Río e Janeiro. - Brasil pidió consultas en la Organización Mundial del Comercio sobre los aranceles impuestos por el presidente estadunidense Donald Trump contra la nación sudamericana.

Trump vinculó directamente el arancel del 50 por ciento a muchas importaciones brasileñas con la situación judicial de su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

"Estados Unidos ha violado flagrantemente compromisos clave que el país ha acordado en la OMC, como el principio de la nación más favorecida y los techos arancelarios negociados en esa organización", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en un comunicado.

El principio de la nación más favorecida es un pilar de la OMC, con sede en Ginebra, cuyo objetivo es lograr que los países respeten los acuerdos comerciales. El principio dirige a sus miembros a tratarse entre sí de manera equitativa en el comercio. Se establecen paneles de la OMC si no se llega a un acuerdo en disputas entre miembros.

"El gobierno de Brasil reitera su disponibilidad para la negociación y espera que estas consultas contribuyan a una solución al asunto", añadió el ministerio.

El gobierno de Estados Unidos no ha hecho comentarios sobre la medida de Brasil.

Anteriormente, un funcionario del gobierno brasileño dijo a The Associated Press que Brasil entiende que el caso podría prolongarse y que no hay garantía de éxito. El funcionario, que no estaba autorizado para discutir el asunto públicamente, habló a condición de anonimato.

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha dicho repetidamente que el organismo comercial necesita una reforma para poder mediar en conflictos.

El gobierno de Brasil estima que el 35.9 por ciento de los bienes del país enviados al mercado estadunidense se han visto afectados. Eso representa alrededor del 4 por ciento de las exportaciones totales de Brasil.

El mes pasado, a Bolsonaro se le ordenó usar un monitor electrónico en el tobillo y obedecer un toque de queda mientras se llevan a cabo los procedimientos. Lula aún no ha hablado sobre la medida.

El martes, el líder izquierdista declaró que no llamaría a Trump para hablar sobre comercio "porque no quiere" hablar de ello. Lula dijo que podría en su lugar "invitarlo a asistir (a la cumbre climática de noviembre) COP en Belém".