Biden elogia a presidente keniano William Ruto

Washington.- El presidente estadunidense Joe Biden elogió el jueves a su homólogo keniano William Ruto por "su liderazgo audaz", en la primera visita de Estado a Estados Unidos de un mandatario africano en más de 15 años —misma que se produce cuando el gobierno de Nairobi envía policías a Haití para ayudar a sofocar la violencia de las pandillas en la nación caribeña.

La Casa Blanca anunció la intención de Biden de designar a Kenia como un importante aliado fuera de la OTAN, un reconocimiento de la creciente asociación de seguridad entre los países. Los mil agentes kenianos que se preparan para el despliegue formarán parte de una fuerza multinacional respaldada por 300 millones de dólares de apoyo estadunidense, pero no por tropas de Estados Unidos.

Al momento que Ruto era recibido en la Oficina Oval para una reunión privada, Biden señaló que ambos estaban celebrando 60 años de asociación que no sólo estaba "cumpliendo para nuestras naciones" sino "cumpliendo para el mundo".

"Es notable. Esta visita no se trata sólo de nuestras historias. Se trata del futuro", dijo Biden. Añadió que "prácticamente no hay desafío que Kenia y Estados Unidos no puedan afrontar juntos".

Antes, Ruto y su esposa, Rachel Ruto, acudieron a una pomposa ceremonia que, según las autoridades, tenía como objetivo reconocer la creciente importancia de la relación entre Estados Unidos y Kenia. Los mandatarios planearon una conferencia de prensa conjunta después de su reunión y se prepararon para una cena formal de Estado en los terrenos de la Casa Blanca.

Biden y Ruto están aprovechando la visita de Estado de tres días a Washington, en parte, para pedir a las economías de todo el mundo que tomen medidas para reducir la enorme de deuda que agobia a Kenia y otras naciones en desarrollo.