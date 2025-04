Ataques israelíes matan a 17 en Gaza y destruyen maquinaria pesada

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Franja de Gaza.- Los ataques israelíes en la Franja de Gaza causaron la muerte de por lo menos 17 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, y destruyeron excavadoras y otros equipos pesados que habían sido suministrados por mediadores para retirar los escombros. Ataques separados dejaron dos muertos en el Líbano.

El mismo martes, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaron por teléfono, dos semanas después de que se reunieron en Washington. Trump escribió en su red social Truth Social que hablaron sobre comercio e Irán, entre otros temas. "La llamada fue muy bien, estamos en el mismo lado en todos los temas", escribió.

La oficina de Netanyahu no había emitido declaraciones, pero su visita apresurada a Washington no fue considerada como un éxito rotundo después de que aparentemente no lograra asegurar el apoyo que deseaba de Trump en temas como detener a Irán de desarrollar armas nucleares, reducir los aranceles de Trump, la influencia de Turquía y la guerra en Gaza.

La ofensiva de Israel contra Hamás, que inició hace 18 meses, ha destruido vastas zonas en Gaza, lo que avivó los temores a que gran parte del enclave no pueda ser reconstruido nunca. El territorio ya tenía escasez de maquinaria pesada, que es necesaria también para rescatar a los atrapados entre los escombros tras los ataques israelíes y para despejar carreteras importantes.

Las fuerzas militares israelíes señalaron que atacaron y destruyeron alrededor de 40 piezas de maquinaria pesada. Israel afirmó que Hamás utilizó los vehículos, incluidas las excavadoras, para plantar explosivos, cavar túneles y romper cercas, incluso durante el ataque del 7 de octubre de 2023.

Un municipio en el área de Jabaliya, en el norte de Gaza, dijo que un ataque contra su estacionamiento destruyó nueve excavadoras proporcionadas por Egipto y Qatar, que ayudaron a negociar el cese del fuego que entró en vigor en enero. Israel dio por concluida la tregua el mes pasado, reanudó sus ataques y operaciones terrestres y aisló a los 2 millones de palestinos del territorio de todas las importaciones, incluidos alimentos, combustible y suministros médicos.

Los ataques también destruyeron un camión cisterna de agua y un generador móvil proporcionados por grupos de ayuda, y un camión utilizado para bombear aguas residuales, explicó el municipio de Jabaliya al-Nazla.

Ataques israelíes matan a 17, en su mayoría menores de edad

Un ataque aéreo israelí destruyó durante la madrugada del martes una casa de varios pisos en la ciudad sureña de Jan Yunis y se cobró la vida de nueve personas, incluidas cuatro mujeres y cuatro niños, según el Hospital Nasser, que recibió los cuerpos. Entre los muertos había una niña de 2 años y sus padres.

"Estaban dormidos, durmiendo en la paz de Dios. No tenían nada que ver con nada", señaló Awad Dahliz, el abuelo de la niña fallecida. "¿Cuál es la culpa de esta niña inocente?".

También el martes, un ataque en el campamento de refugiados de Jabaliya mató a tres niños y a sus padres, y un ataque en Nuseirat causó la muerte de un hombre y dos niños, según el servicio de emergencias del Ministerio de Salud gazatí y hospitales locales.

El ejército israelí no realizó comentarios de inmediato sobre los ataques, pero ha acusado a Hamás de utilizar infraestructura civil para fines militantes.

La campaña aérea y terrestre de Israel ha matado a más de 51 mil palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el ministerio, que no concreta cuántas de las víctimas eran civiles o combatientes. Israel dice que mató alrededor de 20 mil insurgentes, pero no ha proporcionado evidencia.

La guerra comenzó cuando insurgentes liderados por Hamás atacaron el sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, además de capturar a 251 más como rehenes. Todavía mantienen a 59 rehenes, 24 de los cuales se cree que están vivos, después de que la mayoría de los demás quedaran libres por acuerdos de alto el fuego u otros tratos.

Hamás afirma que solo liberará a los rehenes restantes a cambio de la puesta en libertad de reclusos palestinos, una retirada completa de Israel y un alto el fuego duradero. Israel, por su parte, sostiene que seguirá luchando hasta que los rehenes sean devueltos y Hamás haya sido destruido o desarmado y enviado al exilio. Ha prometido mantener las llamadas zonas de seguridad en Gaza por un plazo indefinido.

Islamista asesinado en Líbano

Un ataque de dron israelí al sureste de Beirut mató a Hussein Atwi, miembro de la rama libanesa de la Hermandad Musulmana, un movimiento político islamista suní de toda la región. Según el grupo, la víctima se dirigía al trabajo cuando fue alcanzado por el avión no tripulado.

El Ministerio de Salud libanés reportó la muerte de otra persona en una operación israelí en la provincia sureña de Tiro, pero no proporcionó más detalles. Israel dijo que su fuerza aérea llevó a cabo el ataque cerca de Tiro y que tenía como objetivo a un comandante militante.

Israel ha seguido llevando a cabo ataques de forma regular en todo Líbano a pesar de haber alcanzado un alto el fuego con el grupo político-paramilitar Hezbollah en noviembre. Israel afirma que actúa contra insurgentes y depósitos de armas. El gobierno libanés dice que 190 personas murieron y 485 resultaron heridas desde la entrada en vigor del alto el fuego.

Hezbollah comenzó a disparar contra Israel el día después de la incursión de Hamás. Israel respondió con ataques aéreos y el conflicto en Líbano derivó en una guerra total el pasado septiembre, cuando Israel llevó a cabo una intensa oleada de ataques y mató a la mayoría de los principales líderes de Hezbollah.

Milicianos palestinos arrestados en Siria

El grupo Yihad Islámica Palestina dijo que dos de sus miembros de alto rango fueron arrestados en Siria "sin ninguna explicación". El gobierno sirio no ha comentado al respecto.

La Yihad Islámica, un grupo armado más pequeño aliado con Hamás y también respaldado por Irán, tuvo una presencia establecida en Siria durante el gobierno del expresidente Bashar Assad. Envió combatientes a Líbano para apoyar a Hezbollah durante la guerra con Israel.

Los arrestos se produjeron días después de que el presidente palestino Mahmoud Abbas visitó Damasco y se reunió con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa. Fue la primera visita de Abbas a Siria desde antes del levantamiento de 2011 y la guerra civil que llevó al derrocamiento de Assad el año pasado.

Abbas lidera la Autoridad Palestina respaldada por Occidente, dominada por rivales políticos de Hamás.