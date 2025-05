Foto: Associated Press

Franja de Gaza.- Los ataques israelíes durante la noche y hasta el martes golpearon una casa familiar y una escuela convertida en refugio y mataron al menos a 60 personas, según informaron funcionarios de salud palestinos, mientras Israel continuaba su guerra contra Hamás a pesar de la creciente condena internacional.

Israel ha emprendido otra gran ofensiva en el territorio en los últimos días, afirmando que su objetivo es recuperar a decenas de rehenes retenidos por Hamás y destruir al grupo miliciano. Más de 300 personas han sido asesinadas en Gaza desde el inicio de la última ofensiva, según funcionarios de salud locales.

Israel dice que su objetivo es tomar Gaza y mantener el control del territorio, desplazar a cientos de miles de personas y asegurar el control sobre la distribución de ayuda.

A medida que la nueva ofensiva se intensifica, Israel acordó permitir la entrada de una cantidad limitada de ayuda al territorio devastado por la guerra de aproximadamente 2 millones de personas después de un bloqueo de 2 meses y medio que impidió la entrada de alimentos, medicinas y combustible, entre otros productos. El bloqueo provocó advertencias de expertos en seguridad alimentaria sobre el riesgo de hambruna.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que tomó la decisión de permitir la entrada de una cantidad mínima de ayuda tras la presión de aliados, quienes dijeron que no podían apoyar a Israel mientras “imágenes de hambre” salían de Gaza.

La crítica a la conducta de Israel se intensificó el lunes cuando los aliados Canadá, Francia y Reino Unido amenazaron con "acciones concretas" contra el país, incluidas sanciones, y pidieron a Israel que detuviera sus nuevas acciones militares “atroces” en Gaza. Netanyahu rechazó las críticas, que calificó de “un gran premio” para el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que invitaría a más violencia de este tipo.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, denunció la “violencia ciega” del gobierno israelí en Gaza, que, según él, ha convertido al territorio palestino en un “lugar de muerte”.

“Esto debe parar”, dijo Barrot a la radio francesa France Inter el martes.

Jens Laerke, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU OCHA , dijo que el organismo mundial había recibido luz verde para que unos 100 camiones ingresaran a Gaza.

Pero dijo que sólo cinco camiones habían cruzado a Gaza desde el lunes y que estos no parecían haber sido entregados aún a grupos de ayuda para su distribución. No estaba claro de inmediato qué provocaba el retraso.

La ONU dice que esa cantidad de camiones es apenas “una gota en el océano” de lo que se necesita. Durante un alto el fuego a principios de este año entraban unos 600 camiones al día.

Un político israelí critica matar "bebés como pasatiempo”

La crítica contra la conducta de Israel en Gaza también llegó desde dentro del país. Un líder político de centroizquierda israelí dijo el martes que Israel se estaba convirtiendo en un “paria entre las naciones” debido a la estrategia del gobierno en la guerra.

“Un país sensato no lucha contra civiles, no mata bebés como pasatiempo y no se fija como objetivo expulsar a una población”, dijo Yair Golan, general retirado y líder del partido opositor Demócratas, a la radio Reshet Bet.

Sus comentarios fueron una crítica poco común desde dentro de Israel sobre su conducta en tiempos de guerra en Gaza. Muchos israelíes han criticado a Netanyahu durante la guerra, pero eso se ha limitado principalmente a lo que los opositores argumentan son sus motivos políticos para continuar la guerra. Críticas como las de Golan, sobre el impacto de la guerra en los civiles palestinos, han sido casi inauditas.

Netanyahu criticó rápidamente las declaraciones de Golan, que tachó de “incitación salvaje” contra los soldados israelíes y acusó a Golan de repetir “calumnias antisemitas vergonzosas” contra el país.

Golan, quien se puso su uniforme durante el ataque de Hamás en 2023 para unirse a la lucha contra los milicianos invasores, ya había provocado revuelo cuando, como subjefe del Estado Mayor en 2016, comparó el ambiente en Israel con el de la Alemania nazi.

Los ataques aéreos golpean Gaza

En los últimos días, los ataques han golpeado áreas en toda Gaza e Israel ha emitido órdenes de evacuación para la segunda ciudad más grande de Gaza, Jan Yunis, que soportó una ofensiva anterior que dejó una amplia destrucción.

En los últimos ataques, dos bombardeos en el norte de Gaza alcanzaron una casa familiar y una escuela convertida en refugio, matando al menos a 22 personas, más de la mitad de ellas mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Un ataque en la ciudad central de Deir al-Balah mató a 13 personas, y otro en el cercano campamento de refugiados densamente poblado de Nuseirat mató a 15, según el Hospital de Mártires de Al-Aqsa.

Dos ataques en la ciudad sureña de Jan Yunis mataron a 10 personas, según el Hospital Nasser.

No hubo comentarios inmediatos del Ejército israelí, que dice que solo ataca a milicianos y culpa a Hamás por las muertes de civiles porque el grupo opera en áreas densamente pobladas.

La guerra en Gaza comenzó cuando milicianos liderados por Hamás atacaron el sur de Israel, mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251 más. Los milicianos aún retienen a 58 cautivos, de los que alrededor de un tercio se cree que están vivos, después de que la mayoría de los demás fueron devueltos en acuerdos de alto el fuego u otros tratos.

La ofensiva de represalia de Israel, que ha destruido grandes extensiones de Gaza, ha matado a más de 53.000 palestinos, en su mayoría mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no diferencia entre civiles y combatientes en su conteo.