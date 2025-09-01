Aseguran que la operación israelí en Gaza es genocidio

La Haya.- La mayor organización profesional de académicos que estudian el genocidio afirmó el lunes que Israel está cometiendo genocidio en Gaza.

La determinación de la Asociación Internacional de Académicos del Genocidio —que cuenta con alrededor de 500 miembros en todo el mundo, incluidos varios expertos en el Holocausto— podría servir para aislar aún más a Israel en la opinión pública global y se suma a un creciente coro de organizaciones que han utilizado el término para describir las acciones de Israel en Gaza. Israel ha rechazado repetidamente la acusación.

"Las políticas y acciones de Israel en Gaza cumplen con la definición legal de genocidio", así como de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, según la resolución del grupo, que fue apoyada por el 86% de los que votaron. La organización no divulgó los detalles específicos de la votación.

Melanie O’Brien, presidenta de la organización y profesora de derecho internacional en la Universidad de Australia Occidental, afirmó a The Associated Press que "las personas que son expertas en el estudio del genocidio pueden ver esta situación por lo que es".

El genocidio fue codificado en una convención de 1948 elaborada tras los horrores del Holocausto que lo define como actos "cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso". Las Naciones Unidas y muchos países occidentales han dicho que solo un tribunal puede dictaminar si se ha cometido el crimen. Se ha presentado un caso contra Israel ante el tribunal más alto de la ONU.

Israel —fundado en parte como un refugio tras el Holocausto, en el que unos seis millones de judíos europeos fueron asesinados— ha negado vehementemente que esté cometiendo genocidio. Ha calificado la acusación como un "libelo" antisemita y ha dicho que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, fue en sí mismo un acto genocida.

En ese ataque, milicianos liderados por Hamás mataron a unas mil 200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251. Cuarenta y ocho rehenes permanecen en Gaza, de los cuales Israel cree que alrededor de 20 están vivos.

La resolución de la organización de académicos comienza con un reconocimiento de que el ataque "constituye crímenes internacionales".

El Ministerio israelí de Exteriores no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En la ofensiva de Israel desde el 7 de octubre de 2023, grandes extensiones de Gaza han sido arrasadas y la mayoría de los dos millones de habitantes del territorio han sido desplazados. Más de 63 mil palestinos han muerto, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran combatientes o civiles, pero señala que alrededor de la mitad eran mujeres y niños.

El ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás y está compuesto por profesionales médicos. La ONU y expertos independientes lo consideran la fuente más confiable sobre las bajas de guerra. Israel disputa las cifras pero no ha proporcionado las suyas propias.

Israel dice que hace todo lo posible para evitar dañar a los civiles y culpa a Hamás por sus muertes porque los milicianos luchan en áreas densamente pobladas. Afirma que Hamás está prolongando la guerra al no rendirse y liberar a los rehenes.

Los partidarios de Israel señalan que su poderoso ejército podría matar a muchos más palestinos si quisiera. Los académicos del genocidio dicen que no hay un umbral numérico para el crimen.

El grupo de académicos, fundado en 1994, ha sostenido previamente que el trato de China a la minoría musulmana uigur y la brutal represión de Myanmar contra los musulmanes rohinya cumplen con el umbral de genocidio.

En 2006, la organización dijo que las declaraciones del entonces presidente iraní Mahmud Ahmadineyad, en las que pedía que Israel fuera "borrado del mapa", tenían "intención genocida" y pidió que se tomaran medidas urgentes.

En julio, dos destacados grupos de derechos israelíes —B’Tselem y Médicos por los Derechos Humanos-Israel— dijeron que su país está cometiendo genocidio en Gaza. Las organizaciones no reflejan el pensamiento dominante en Israel, pero fue la primera vez que organizaciones locales dirigidas por judíos hicieron tales acusaciones.

Grupos internacionales de derechos humanos también han formulado la acusación.

Mientras tanto, Sudáfrica ha acusado a Israel de violar la Convención sobre el Genocidio en la Corte Internacional de Justicia, una acusación que Israel rechaza. Un fallo final podría tardar años.

El tribunal no tiene una fuerza policial para implementar sus fallos, pero si una nación cree que otro miembro no ha cumplido con una orden de la CIJ, puede informar de ello al Consejo de Seguridad de la ONU.

El consejo tiene herramientas que van desde sanciones hasta autorizar acciones militares, pero todas las acciones requieren el apoyo de al menos nueve de las 15 naciones del consejo y ningún veto de un miembro permanente: Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país es el más firme defensor de Israel, ha dicho que no cree que se esté produciendo un genocidio.