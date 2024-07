Asegura Trump que resolvería guerra Rusia-Ucrania en un día

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Naciones Unidas.– Donald Trump ha dicho en repetidas ocasiones que podría resolver la guerra entre Rusia y Ucrania en un día si es elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos. El embajador ruso ante las Naciones Unidas dice que no puede.

Cuando se le pidió que respondiera a la afirmación del virtual candidato presidencial republicano, Vassily Nebenzia dijo a los periodistas el lunes que “la crisis ucraniana no se puede resolver en un día.”

En un programa de CNN de mayo de 2023, Trump dijo: “Se están muriendo, rusos y ucranianos. Quiero que dejen de morir. Y haré que así sea, haré que así sea en 24 horas”. Agregó que eso ocurriría después de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y con el presidente ruso Vladímir Putin. Y lo sigue repitiendo en campaña.

Y en el debate de la semana pasada con el presidente Joe Biden, Trump afirmó que “si tuviéramos un presidente de verdad, un presidente que supiera... que fuera respetado por Putin... nunca habría invadido Ucrania”.

Nebenzia dijo que la guerra podría haber terminado en abril de 2022 en Estambul, cuando Rusia y Ucrania estaban “muy cerca” de un acuerdo. Moscú había invadido a su vecino dos meses antes, el 24 de febrero de 2022, aunque Rusia insiste en que su “operación militar especial” comenzó en 2014 después de que los enfrentamientos en el este de Ucrania derivaran en que Moscú se apoderara de la península de Crimea.

El embajador ruso culpó a los partidarios occidentales de Ucrania de bloquear el acuerdo de paz de abril de 2022 y de decirle a Kiev que siga luchando contra Rusia.

Ahora, dijo, Zelenskyy “anda por ahí con su supuesto plan de paz que, desde luego, no es un plan de paz, sino una broma”. Reunidos en Suiza el mes pasado, casi 80 países pidieron que la “integridad territorial” de Ucrania fuera la base de cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra. Pero algunas naciones en desarrollo clave no se sumaron y Rusia no asistió a la conferencia.

Nebenzia se refirió a la oferta hecha por Putin el 14 de junio de ordenar “inmediatamente” un alto el fuego en Ucrania e iniciar negociaciones si Kiev comienza a retirar sus tropas de las cuatro regiones anexionadas por Moscú en 2022 y renuncia a sus planes de ingresar en la OTAN.

Zelenskyy, que ha prometido no ceder ningún territorio, rechazó lo que calificó de ultimátum de Putin para ceder más tierras.

El equipo de campaña de Trump no respondió de momento a un correo electrónico en busca de comentarios sobre las declaraciones de Nebenzia.