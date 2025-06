Asegura Trump que no planea extender suspensión de aranceles globales

Foto: Associated Press

Washington.- El presidente Donald Trump asegura que no tiene planeado extender una pausa de 90 días a la entrada en vigor de aranceles sobre la mayoría de las naciones más allá del 9 de julio, fecha en la que vence el plazo que estableció para llevar a cabo negociaciones, y que su gobierno notificará a las naciones sobre la implementación de los impuestos de importación a menos que haya acuerdos con Estados Unidos.

Las cartas comenzarán a enviarse "muy pronto", antes de la fecha límite, afirmó el mandatario.

"Veremos cómo nos trata un país —si son buenos, si no son tan buenos— algunos países no nos importan, simplemente enviaremos una cifra elevada", declaró Trump en el programa "Sunday Morning Futures" de Fox News Channel durante una amplia entrevista grabada el viernes y transmitida el domingo.

Esas cartas, afirmó, dirían: "Felicitaciones, les estamos permitiendo comprar en los Estados Unidos de América, tendrán que pagar un arancel del 25, o del 35 o del 50 o del 10 por ciento".

Trump le había restado importancia a la fecha límite el viernes en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, al señalar lo difícil que sería negociar acuerdos con cada país. El gobierno había establecido un objetivo de alcanzar 90 acuerdos comerciales en 90 días.

Las negociaciones continúan, pero "existen 200 países, no puedes hablar con todos", señaló en la entrevista.

Trump también discutió un posible acuerdo con TikTok, las relaciones con China, los ataques a Irán y sus restricciones de inmigración.

A continuación, algunos puntos clave:

Pocos detalles de un posible acuerdo sobre TikTok

Un grupo de adinerados inversionistas presentará una oferta para comprar TikTok, dijo Trump, dejando entrever un acuerdo que podría salvaguardar el futuro de la popular plataforma de redes sociales, la cual pertenece a la compañía china ByteDance.

"Tenemos un comprador para TikTok, por cierto. Creo que, probablemente, necesitaré la aprobación de China, y pienso que el presidente Xi (Jinping) probablemente lo hará", dijo Trump.

Trump no ofreció detalles sobre los inversionistas, a los que llamó "un grupo de personas muy ricas".

"Te lo diré en unas dos semanas", dijo cuando se le pidieron más detalles.

Es un plazo que Trump menciona a menudo, más recientemente sobre una decisión de si el ejército de Estados Unidos se involucraría directamente en la guerra entre Israel e Irán. Estados Unidos atacó instalaciones nucleares iraníes unos días más tarde.

Hace unas semanas, Trump firmó una orden ejecutiva para mantener a TikTok en operaciones dentro de Estados Unidos por 90 días más para dar más tiempo para que su gobierno negocie un acuerdo que traiga la plataforma de redes sociales bajo propiedad estadounidense.

Es la tercera vez que Trump extiende el plazo. La primera fue a través de una orden ejecutiva el 20 de enero, su primer día en el cargo, después de que el uso de la plataforma se interrumpió brevemente cuando entró en vigor una prohibición a nivel nacional, la cual había sido aprobada por el Congreso y confirmada por la Corte Suprema.

Trump insiste en que Estados Unidos 'aniquiló' las instalaciones nucleares de Irán

Los ataques de Estados Unidos sobre Irán "aniquilaron" sus instalaciones nucleares, insistió Trump, y afirmó que se debería llevar a juicio a la persona que filtró una evaluación preliminar de inteligencia que deja entrever que el programa nuclear de Teherán se había retrasado sólo unos meses.

Trump afirmó que Irán estaba "a pocas semanas" de fabricar un arma nuclear antes de que ordenara los ataques.

"Fue aniquilado como nunca se había visto antes", dijo Trump. "Y eso significó el fin de sus ambiciones nucleares, al menos por un tiempo".

El líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, dijo el domingo en la red social X que Trump "exageró para encubrir y ocultar la verdad". El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, declaró a "Face the Nation", de CBS, que el programa nuclear de su país es pacífico y que el "enriquecimiento de uranio es nuestro derecho, y un derecho inalienable y queremos implementar este derecho" bajo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. "Creo que el enriquecimiento no se detendrá nunca".

Rafael Grossi, titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dijo a la cadena CBS que "está claro que ha habido daños graves, pero no es un daño total".

Grossi también señaló que su agencia ha enfrentado presión para informar que Irán tenía un arma nuclear o estaba cerca de producir una, pero "simplemente no lo hicimos porque no era lo que veíamos".

Sobre la filtración de la evaluación de inteligencia, Trump dijo que cualquiera que se encuentre responsable debería ser procesado. Se les debería preguntar a los periodistas que la recibieron sobre quién fue su fuente, subrayó: "Tienes que hacer eso y sospecho que haremos algo así".

Su secretaria de prensa dijo el jueves que el gobierno investiga el asunto.

¿Una pausa a las redadas de inmigración en granjas y hoteles?

Mientras destacaba sus restricciones en materia de inmigración, Trump ofreció una visión más matizada en lo referente a los trabajadores agrícolas y hoteleros.

"Soy el tipo más fuerte en cuestiones de inmigración que haya habido, pero también soy el tipo más fuerte en cuestiones de agricultura que haya habido", dijo el republicano.

Señaló que quiere deportar a los criminales, pero es un problema cuando los agricultores pierden a sus trabajadores y eso destruye sus negocios.

Trump dijo que su gobierno está trabajando en "algún tipo de pase temporal" que podría darle a los agricultores y propietarios de hoteles control sobre las redadas de inmigración en sus instalaciones.

A principios de este mes, Trump había pedido una suspensión a las redadas migratorias que afectan a la industria agrícola, hotelera y de restaurantes, pero una funcionaria de Seguridad Nacional siguió con una declaración aparentemente contradictoria.

Tricia McLaughlin dijo que no habría "espacios seguros para las industrias que albergan a criminales violentos o que intentan socavar" los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración.

Conversaciones comerciales con China

Trump elogió un reciente acuerdo comercial con Beijing en torno a las exportaciones de minerales de tierras raras desde China y dijo que establecer una relación más justa requerirá de aranceles significativos.

"Creo que llevarse bien con China es algo muy bueno", destacó. "China va a pagar muchos aranceles, pero tenemos un gran déficit (comercial), ellos lo entienden".

Trump dijo que estaría abierto a eliminar las sanciones sobre los envíos de petróleo iraní a China si Teherán puede demostrar "que pueden ser pacíficos y si pueden mostrarnos que no van a hacer más daño".

Pero el presidente también indicó que Estados Unidos no tiene miedo de tomar represalias contra Beijing. Cuando la presentadora de Fox News Channel, Maria Bartiromo, señaló que China ha intentado hackear sistemas estadounidenses y robar propiedad intelectual, Trump respondió: "¿No crees que nosotros les hacemos eso?".