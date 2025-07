Arrestan a sospechoso de tiroteo en la Universidad de Nuevo México

Foto: Associated Press

Albuquerque.- Un tiroteo a primera hora del viernes en una residencia de la Universidad de Nuevo México se cobró la vida de un adolescente de 14 años, hirió a un joven de 19 y provocó la evacuación de cientos de estudiantes y una búsqueda por todo el campus del sospechoso, que ha sido detenido.

Las autoridades universitarias suspendieron la orden de ponerse a cubierto el viernes por la tarde señalando que aún había una investigación activa y que el campus principal, en Albuquerque, permanecería cerrado. Se permitió que los estudiantes acudiesen al comedor y regresasen a sus dormitorios, pero debían evitar la escena del crimen, añadieron.

El jefe de la Policía Estatal de Nuevo México, Troy Weisler, indicó que los agentes detuvieron a un sospechoso de 18 años alrededor de las 2:30 de la tarde.

Cuatro personas, incluido el sospechoso, estaban jugando videojuegos dentro de la habitación de uno de ellos en una residencia cuando comenzó el tiroteo, señaló John Silva, jefe del Departamento de Policía de la Universidad de Nuevo México, en una conferencia de prensa.

El joven de 14 años sufrió una herida letal de bala y los demás huyeron de la habitación, agregó Weisler. Un joven de 19 años que acudió a hospital dijo que le habían disparado en el campus.

Según Weisler, las autoridades estaban investigando por qué el sospechoso disparó un arma. La policía estaba trabajando con la fiscalía para redactar la acusación, añadió.

Poco antes de las 3:30 de la madrugada, las autoridades emitieron una alerta inicial por disparos. Poco después de las 6:00 de la mañana se envió otra a través de redes sociales pidiendo ponerse a cubierto.

"Teníamos una orientación estudiantil en curso, así que había como 400 niños en los dormitorios, por lo cual queríamos asegurarnos de que estuvieran seguros", afirmó el teniente Tim Delgado, del Departamento de Policía de la Universidad de Nuevo México.

Durante gran parte del día, las autoridades mantuvieron la zona en torno al complejo de alojamiento estudiantil acordonada con cinta amarilla, con los vehículos policiales bloqueando las calles y los investigadores reunidos.

Mikey Beck, quien estaba alojado en la vivienda estudiantil esta semana como parte de la orientación para nuevos estudiantes, contó que escuchó disparos durante la noche y vio lo que parecía ser una persona herida ocultándose en unos arbustos. Otras dos personas saltaron por la ventana de un dormitorio y corrieron, agregó.

Beck dijo que estaba emocionado por comenzar la universidad, pero que el incidente fue desconcertante. “Es realmente inquietante (el panorama) allá afuera. Solo estar en Albuquerque da miedo”, expresó.

No muy lejos de los dormitorios, una fila de autobuses de la universidad aguardaban a los estudiantes, muchos de ellos con mochilas y arrastrando pequeños carritos de equipaje con sus pertenencias. La universidad estaba llevando a cabo una "evacuación táctica escalonada", señaló la portavoz Cinnamon Blair en un comunicado enviado por correo electrónico. Se pidió a la gente que no se moviera de donde estaba si no recibían instrucciones de la policía del campus.

La universidad en el centro de Albuquerque cuenta con unos 23 mil estudiantes durante el año escolar. Nuevos estudiantes como Beck han estado visitando el campus como parte de las orientaciones programadas semanalmente antes de que comience el semestre de otoño en unas tres semanas.

Se planeó una mayor presencia policial en el campus y sus alrededores para los próximos días, indicó el presidente de la universidad, Garnett Stokes, en una carta a la comunidad universitaria.

"Entendemos que este incidente puede ser especialmente angustiante para los nuevos estudiantes y sus familias que están aquí esta semana para la orientación", escribió Garnett.

El alcalde, Tim Keller, dijo que sus pensamientos estaban con los seres queridos de la víctima y con la comunidad universitaria.

"Estamos profundamente consternados por la trágica pérdida de vidas que ocurrió hoy en el campus de la Universidad de Nuevo México", señaló Keller en un comunicado.

En los últimos años, la ciudad más grande de Nuevo México se ha visto afectada por delitos violentos, especialmente entre los jóvenes. El fiscal de distrito Sam Bregman —quien aspira a la nominación demócrata para gobernador— ha pedido a los legisladores estatales que hagan más para abordar lo que dice es una crisis.

El pedido de acciones legislativas coincide con una ola de hechos violentos en el estado en la que ha habido sospechosos jóvenes involucrados, incluyendo un atropello fatal en Albuquerque y un tiroteo en Las Cruces en marzo, que causó tres muertos y 15 heridos.

Fiscales, fuerzas policiales y legisladores republicanos han presionado a la gobernadora demócrata, Michelle Lujan Grisham, para que convoque a una sesión legislativa especial con el fin de abordar el problema de la delincuencia en el estado. A pesar de expresar su decepción con el Congreso controlado por los demócratas al final de la última sesión, la gobernadora no ha dado indicios recientes de que convocará a los legisladores de vuelta a Santa Fe.