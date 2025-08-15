Arrestan a hombre tras negarse a que agentes de CBP revisaran su celular

Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el Puente Internacional Del Río detuvieron a un ciudadano estadunidense por presuntamente agredir, resistirse o impedir el paso a ciertos oficiales o empleados.

El 8 de agosto, un ciudadano estadunidense de 26 años llegó procedente de México al Puente Internacional de Del Río conduciendo un vehículo particular y se negó a cumplir con las solicitudes de los agentes de entregar su teléfono celular.

Presuntamente, el hombre tuvo contacto físico con los agentes, se resistió al arresto, se negó a obedecer e impidió que los agentes continuaran con la inspección. Los agentes aseguraron al viajero y lo colocaron en una celda de detención.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al viajero e iniciaron una investigación criminal. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP también está investigando el incidente.