Arrestan a hombre tras negarse a que agentes de CBP revisaran su celular
Foto: Cortesía

Texas.- Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el Puente Internacional Del Río detuvieron a un ciudadano estadunidense por presuntamente agredir, resistirse o impedir el paso a ciertos oficiales o empleados.

El 8 de agosto, un ciudadano estadunidense de 26 años llegó procedente de México al Puente Internacional de Del Río conduciendo un vehículo particular y se negó a cumplir con las solicitudes de los agentes de entregar su teléfono celular.

Presuntamente, el hombre tuvo contacto físico con los agentes, se resistió al arresto, se negó a obedecer e impidió que los agentes continuaran con la inspección. Los agentes aseguraron al viajero y lo colocaron en una celda de detención.

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al viajero e iniciaron una investigación criminal. La Oficina de Responsabilidad Profesional de la CBP también está investigando el incidente.

Compartir:
Tal vez te interese
Condenan a Sean Kingston a 3.5 años de prisión por fraude de 1 millón de dólares
Espectáculos Condenan a Sean Kingston a 3.5 años de prisión por fraude de 1 millón de dólares
Fósil de Lucy, ancestro humano, viaja para su primera exhibición en Europa
De Interés Fósil de Lucy, ancestro humano, viaja para su primera exhibición en Europa
Publicidad
Enlaces patrocinados