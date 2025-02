Arabia Saudí libera a mujer sentenciada por tuitear

Foto: Associated Press

Dubái.- Una estudiante saudí de doctorado de la Universidad de Leeds en Gran Bretaña ha sido liberada después de que su condena de 34 años por su actividad en Twitter en Arabia Saudí fuera drásticamente reducida, informó un grupo de derechos este lunes.

Salma al-Shehab, quien tiene dos hijos, fue condenada a 34 años de prisión en 2022 por sus tuits.

Un grupo de derechos saudí con sede en Londres, ALQST, anunció su liberación. En enero, Alqst y otros grupos dijeron que le redujeron la condena a al-Shehab a cuatro años de prisión, con otros cuatro años en suspenso.

“Ahora debe concedérsele plena libertad, incluido el derecho a viajar para completar sus estudios”, dijo el grupo.

Las autoridades saudíes no respondieron de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

Al-Shehab fue detenida durante unas vacaciones familiares el 15 de enero de 2021, días antes de regresar al Reino Unido. Ella es miembro de la minoría musulmana chií de Arabia Saudí, que ha denunciado durante mucho tiempo la discriminación sistemática en el reino gobernado por suníes.

Los jueces acusaron a al-Shehab de “perturbar el orden público” y “desestabilizar el tejido social”, afirmaciones que provienen únicamente de su actividad en redes sociales, según una hoja de cargos oficial. Alegaron que al-Shehab seguía y retuiteaba cuentas disidentes en Twitter y “transmitía rumores falsos”.