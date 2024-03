Apuñalan a dos fanáticos de equipo inglés en Italia

Roma- Dos aficionados del Brighton de Inglaterra resultaron heridos luego de ser apuñalados por un grupo de aficionados de la Roma de Italia horas antes del partido continental que enfrenta a los dos conjuntos.

Esto dentro del arribo de la afición visitante al Estadio Olímpico de Roma, casa del equipo italiano y sede del primer partido en el cruce de octavos de final de la UEFA Europa League entre los ingleses y los tricolores.

De acuerdo con uno de los aficionados que estaba en el lugar, fueron dos de sus amigos los que fueron atacados con navajas por un grupo de seis hombres con pasamontañas. Esto mientras se tomaban una foto grupal.

La agresión física fue parte de un altercado mayor que involucró a más hinchas, tanto azules como guindas. Sin embargo, solo uno de los incidentes terminó en hechos de sangre.

“Habíamos salido de un bar y no estábamos haciendo ningún escándalo, fue algo muy casual. No hubo cánticos ni gritos, nada más estábamos tomando, ni siquiera llevábamos playeras del equipo. Cuando salí, un grupo de personas me golpearon en la nuca, me derribaron y me patearon en el piso”, declaró otro de los fanáticos de la visita.

El par de apuñalados fue llevado a hospitales separados por la Cruz Roja de Italia y se reportan fuera de peligro.