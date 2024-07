Anuncia Trump al senador JD Vance como su compañero de fórmula

Milwaukee, Wisconsin.– Donald Trump anunció el lunes que el senador de Ohio, JD Vance, será su compañero de fórmula para vicepresidente.

El mandatario informó en su red social Truth Social Network: "Después de una larga deliberación y reflexión, y considerando los tremendos talentos de muchos otros, he decidido que la persona más adecuada para asumir el cargo de Vicepresidente de Estados Unidos es el Senador J.D. Vance del Gran Estado de Ohio".

Momentos antes del anuncio, fuentes de The Associated Press dijeron que el senador por Florida, Marco Rubio, y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, fueron informados que no habían sido seleccionados.

Trump hizo el anuncio el mismo día que iniciaba la Convención Nacional Republicana, en Milwaukee.

Aún no está claro si el presunto intento de asesinato del sábado en su acto de campaña en Pensilvania cambió la forma de pensar del expresidente sobre su posible compañero de fórmula. Pero en una llamada al presentador Bret Baier, de Fox News Channel, señaló que planea revelar su elección el lunes.

Después del incidente del sábado, la decisión sobre un candidato vicepresidencial conlleva mucha más gravedad. Si una bala hubiera impactado un poco hacia la derecha, Trump probablemente habría muerto o habría resultado gravemente herido.

Esta reñida situación destaca la importancia de un puesto que está a un paso de la presidencia. Trump ha afirmado repetidamente que elegir a alguien que esté calificado para asumir el cargo de comandante en jefe fue su principal consideración para el cargo.

"Se necesita a alguien que pueda ser bueno por si acaso, así de horrible por si acaso", subrayó en una entrevista para "The Clay Travis & Buck Sexton Show" en mayo.

En una entrevista con Harris Faulkner de Fox News, grabada horas antes del mitin de Butler, Pensilvania, se le preguntó a Trump qué tan cerca estaba de elegir a su vicepresidente y si su toma de decisiones cambiará si el presidente Joe Biden se retira de la contienda.

"Es una posición muy importante, especialmente si algo malo sucediera", dijo Trump. "Eso es lo más importante, si sucede algo malo".

Antes del incidente, Trump había dejado en claro que quería revelar dramáticamente su elección en la convención, lo que, según dijo, la hará más "interesante" y "emocionante".

"Es como una versión muy sofisticada de 'The Apprentice'", bromeó en una entrevista de radio la semana pasada, refiriéndose al programa en que alguna vez participó y en que despedía a concursantes frente a las cámaras.

Trump y los organizadores de la convención han anunciado que el cronograma de la Convención Nacional Republicana continuará según lo planeado a pesar del tiroteo, y Trump escribió en su red social que no podía "permitir que un 'tirador' o un asesino potencial cause un cambio en el cronograma, o cualquier otra cosa".

"En este momento, es más importante que nunca que nos mantengamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadunidenses, manteniéndonos fuertes y decididos y no permitiendo que el mal gane", escribió.