Alto funcionario del Vaticano visita Cuba

La Habana.- El secretario para las Relaciones con los Estados del Vaticano, monseñor Paul Richard Gallagher, arrancó el miércoles una visita a Cuba de dos días para conmemorar el 90 aniversario de los nexos ininterrumpidos entre la isla y la Santa Sede.

Es el funcionario de más alto rango –equivalente a canciller-- en llegar a la nación caribeña desde el inicio del pontificado del nuevo papa León XIV.

Gallagher se reunió con el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, y ambos cancelaron un sello postal para conmemorar los 90 años de relaciones ininterrumpidas, constató The Associated Press. El prelado no ofreció declaraciones.

Pese a las diferencias ideológicas entre ambos Estados --sobre todo en los años 60 cuando la isla se declaró atea--, el Vaticano fue de los pocos que no rompió vínculos diplomáticos con La Habana.

Gallager tiene una agenda que contempla reuniones con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, una misa en la Catedral de La Habana, la vista a un asilo de ancianos y “conversaciones con autoridades”, indicó un comunicado de la cancillería de la isla. Permanecerá en Cuba hasta el viernes.

Las relaciones de Cuba con el recién fallecido papa Francisco eran muy fluidas, al punto que el gobierno de la isla anunció en enero --por razones humanitarias y como un gesto al año de jubileo declarado en enero por el pontífice-- la liberación de más de 500 ciudadanos encarcelados.

Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos estimaron que unos 200 de las personas con libertad condicional eran detenidos por razones políticas, sobre todo a raíz de una serie de protestas en 2021.

Además, Francisco también intermedió entre Cuba y Estados Unidos logrando un histórico acercamiento en 2014, pero que fue rápidamente revertido durante el primer mandato del presidente Donal Trump quien ahora volvió a incrementar radicalmente las sanciones contra la isla presionando un cambio de modelo político en la isla.

Cuba recibió además la visita de los tres últimos pontífices Juan Pablo II (1998), Benedicto XVI (2012) y Francisco (2015), quien además eligió la isla para una reunión de reconciliación con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill.