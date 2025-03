Alexandria Ocasio-Cortez busca ampliar su atractivo dentro de la base demócrata

Denver.- Bernie Sanders subió al escenario en el centro de Denver, rodeado de decenas de miles de seguidores que aclamaban en lo que él describió como el mitin más grande al que había hablado. El senador de Vermont puso su mano en el hombro de la mujer que lo presentó, una señal para que ella permaneciera en el escenario.

"Ella se ha convertido en una inspiración para millones de jóvenes", dijo Sanders sobre Alexandria Ocasio-Cortez, relatando su biografía desde que era una niña que ayudaba a su madre a limpiar casas y luego se convirtió en camarera antes de emerger como una insurgente política que derrocó a un poderoso demócrata de Nueva York en una primaria para la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

La multitud comenzó a corear su conocido apodo: "¡AOC! ¡AOC!".

En un Partido Demócrata sin liderazgo y fuera del poder en Washington, Ocasio-Cortez tiene un mensaje y una conexión con un segmento de liberales que se sienten desencantados con ambos partidos. Ahora, en su cuarto periodo legislativo, la congresista de 35 años está trabajando para ampliar su atractivo más allá de sus raíces progresistas y antiestablishment.

Recorriendo el país la semana pasada con Sanders para sus mítines "Luchando contra la oligarquía", se está dirigiendo a personas que no están de acuerdo con ella y reformulando la división en el Partido Demócrata no como progresistas versus moderados, sino como aquellos que van tras el presidente republicano Donald Trump y aquellos que son más cautelosos.

"No importa por quién hayas votado en el pasado, no importa si sabes todas las palabras correctas para decir, no importa tu raza, religión, identidad de género o estatus", dijo Ocasio-Cortez a miles en un mitin en la Universidad Estatal de Arizona. "No importa incluso si no estás de acuerdo conmigo en algunas cosas. Si estás dispuesto a luchar por alguien que no conoces, eres bienvenido aquí".

Su instinto para pelear está bien alineado con la inquietud de la base demócrata, gran parte de la cual ve a altos funcionarios del partido como el senador de Nueva York, Chuck Schumer, como no lo suficientemente confrontativos.

"Nos falta liderazgo en este momento, y realmente necesitamos que alguien tome las riendas y nos diga qué hacer", dijo Kristen Hanson, una dueña de un pequeño negocio de 41 años de Phoenix, cuya búsqueda de un llamado a la acción la llevó a ver a Sanders y Ocasio-Cortez. "No estoy en política, pero estaría muy feliz de seguir a un líder en el que creo".

Pero ese instinto también irrita a algunos demócratas electos.

La senadora Elissa Slotkin de Michigan, cuyo perfil también está en ascenso después de su victoria en noviembre en un estado que Trump ganó, fue desafiada recientemente por un constituyente a confrontar más agresivamente al presidente como Ocasio-Cortez, Sanders y la representante Jasmine Crockett, una demócrata de Dallas que se está convirtiendo en una de las principales mensajeras de su partido.

Slotkin dijo que tenía que ser "más que solo una activista" y señaló que esos legisladores representan áreas fuertemente demócratas.

"Todas esas cosas requieren que sea más que solo una AOC", dijo. "No puedo hacer lo que ella hace porque vivimos en un estado púrpura y soy pragmática".

AOC va de gira con Sanders

Sanders, uno de los pocos líderes políticos con los recursos para planear grandes mítines y el atractivo para llenarlos, ha intervenido en el vacío de liderazgo demócrata con apariciones en todo el país. Ocasio-Cortez se unió a él la semana pasada para cinco eventos en Nevada, Arizona y Colorado.

En Denver, la multitud era tan inmensa que la gente se subió a estatuas y se sentó en los amplios escalones de los edificios al otro lado de la calle para ver. En Tempe, Arizona, fuera de Phoenix, miles de personas que no pudieron entrar al estadio se agolparon en una plaza afuera o miraron desde un estacionamiento.

En discursos que duraron unos 25 minutos, Ocasio-Cortez combinó las denuncias de desigualdad económica que han sido centrales en su marca con una oferta de que "no somos impotentes en este momento".

Aproximadamente dos tercios de los demócratas tienen una opinión favorable de Ocasio-Cortez y solo el 5% la ve desfavorablemente, según una encuesta de Gallup de enero. Pero el público en general está más dividido. Entre todos los adultos, alrededor de 4 de cada 10 tenían una opinión negativa de Ocasio-Cortez, mientras que alrededor de 3 de cada 10 tenían una opinión positiva.

En su estado natal, alrededor de 4 de cada 10 votantes de Nueva York en las elecciones de noviembre la veían favorablemente, mientras que aproximadamente la misma proporción tenía una opinión desfavorable, según AP VoteCast, una encuesta del electorado de 2024.

Ocasio-Cortez enfrentó la percepción de que es una radical al ser magnánima hacia otras facciones demócratas. No se alejó de sus puntos de vista progresistas, pero señaló apertura al desacuerdo, diciendo que su movimiento "no se trata de etiquetas partidistas o pruebas de pureza", sino más bien de solidaridad con la clase trabajadora.

En cada parada, habló de manera solidaria de los demócratas locales en el Congreso, incluso aquellos que no se alinean ideológicamente con ella.

"Necesitamos más personas como ellos con el coraje de pelear por la clase trabajadora", dijo en Arizona, elogiando a colegas que votaron en contra de un proyecto de ley de gastos republicano.

Se burló de la exsenadora de Arizona, Kyrsten Sinema, quien fue elegida como demócrata en 2018, pero enfureció a los progresistas por trabajar con los republicanos y bloquear prioridades demócratas como aumentar el salario mínimo. Sinema se convirtió en independiente, pero declinó postularse para un segundo mandato.

"Una cosa que me encanta de los arizonenses es que han demostrado que si un senador de Estados Unidos no está luchando lo suficiente por ustedes, no tienen miedo de reemplazarla por uno que lo hará", dijo Ocasio-Cortez.

La pelea presupuestaria crea una ira demócrata duradera

La decisión de diez senadores demócratas, liderados por el líder del partido Schumer, de permitir que un proyecto de ley de gastos liderado por republicanos avanzara enfureció a la base demócrata, que lo vio como una capitulación a Trump. (Slotkin, la senadora de Michigan, votó en contra de avanzar el proyecto de ley).

Schumer argumentó que el proyecto de ley de gastos era "terrible", pero un cierre del gobierno —si la medida no hubiera pasado— habría dado a Trump el poder de hacer aún más recortes mientras su administración recorta agencias y cientos de miles de empleos federales. Los demócratas de la Cámara de Representantes no estuvieron de acuerdo con él en una rara muestra de disidencia pública y varios grupos liberales están presionando a Schumer para que renuncie.

Ocasio-Cortez dio voz a esa ira en sus discursos. Su llamado por "un Partido Demócrata que luche más por nosotros" recibió los mayores aplausos de sus discursos en Denver y Tempe.

Dane Burgos, de 28 años, se tomó una selfie con Ocasio-Cortez mientras ella salía del mitin en Denver. "Principalmente estaba aquí por Bernie, porque él es el OG, pero AOC – está claro que ella es la heredera aparente", dijo Burgos.

Armando Valdez, un votante de Sanders en dos ocasiones y veterano de la Marina que recibe su atención médica a través del Departamento de Asuntos de Veteranos, está especialmente alarmado por los recortes propuestos por la administración Trump.

Siente que conoce bien a Sanders, pero está ansioso por escuchar lo que Ocasio-Cortez tiene que decir.

Sanders también lo está. Solo que aún no como un acto en solitario.

El hombre de 83 años ha dicho que no se postulará para presidente por tercera vez. Pero cuando se le preguntó después de su mitin en Tempe si ve a algún líder prometedor surgiendo, no dio su apoyo a Ocasio-Cortez ni a nadie más.

"Hay docenas y docenas de progresistas realmente fuertes que creo que van a ser los futuros líderes políticos de nuestro país", dijo Sanders a los periodistas.