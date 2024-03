Alemania, Francia y Polonia prometen más armas para Ucrania

Foto: Associated Press

Foto: Associated Press

Berlín.- Alemania, Francia y Polonia prometieron el viernes más armas para Kiev y aumentar la producción de equipo militar junto con sus socios de Ucrania, asegurando que ese país puede confiar en las tres potencias europeas al tiempo que trata de superar la escasez de recursos militares.

El canciller alemán Olaf Scholz recibió al presidente francés Emmanuel Macron y al primer ministro polaco Donald Tusk en una cumbre apresuradamente organizada del llamado "Triángulo de Weimar" compuesto por los tres países. La reunión se realiza cuando en Rusia se llevan a cabo unas elecciones que, casi con seguridad, extenderán el gobierno del presidente Vladímir Putin.

Scholz dijo que habló el miércoles con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy del apoyo que se requiere ahora.

"Él sabe que puede confiar en nosotros y hoy desde aquí renovamos esta señal de apoyo a Kiev", dijo después de la reunión. "Pero también llega una señal muy clara a Moscú: El presidente ruso debe saber que no cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania".

Las fuerzas de Kiev esperan obtener más suministros militares de los socios occidentales de Ucrania, pero mientras tanto enfrentan un ejército ruso más grande y mejor provisto que está presionando con fuerza en algunos puntos de la línea del frente en Ucrania.

Los planes de la Unión Europea de producir 1 millón de proyectiles de artillería para Ucrania se han quedado cortos, mientras que la ayuda a Ucrania se ve retrasada en Estados Unidos por diferencias políticas.

El mandatario alemán dijo que "a partir de ahora, adquiriremos aún más armas para Ucrania en el mercado mundial en general".

"En segundo lugar, se ampliará la producción de equipamiento militar, incluso mediante la cooperación con socios en Ucrania", añadió Scholz, quien dijo que se establecerá una nueva "coalición para la artillería de cohetes de largo alcance" —subrayando una promesa hecha en una conferencia en París el mes pasado.

Scholz no dio más detalles y ninguno de los tres gobernantes respondió preguntas. Macron reafirmó el apoyo de Francia a un plan iniciado por la República Checa para adquirir municiones y armas fuera de la Unión Europea, pero tampoco ofreció detalles.

Alemania, Francia y Polonia se encuentran entre los aliados clave de Ucrania. Alemania se ha convertido en el segundo principal proveedor de ayuda militar de Ucrania después de Estados Unidos y aumentará su apoyo este año, aunque Scholz ha recibido críticas por rehusarse a enviar misiles crucero Taurus de largo alcance.

En sus declaraciones, los líderes no abordaron las diferencias entre Scholz y Macron después que el presidente francés dijo en una conferencia el mes pasado que no se debe descartar la posibilidad de enviar tropas terrestres occidentales en el futuro. Scholz afirmó entonces que los participantes habían acordado que "no habrá tropas terrestres" en territorio ucraniano enviadas por países europeos.

El jueves, Macron reiteró su postura, aunque destacó que la situación actual no requiere el envío de tropas terrestres. El vocero de Scholz, Steffen Hebestreit, dejó claro el viernes que el canciller no ha cambiado de opinión.