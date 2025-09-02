Alemania alerta sobre el reclutamiento de agentes desechables por parte de Rusia

Berlín. - Las autoridades de seguridad alemanas advirtieron este martes a la gente sobre el peligro de convertirse en "agentes desechables" a medida que aumentan las preocupaciones sobre el uso de las redes sociales por parte de Rusia para encontrar reclutas para espionaje y sabotaje en o contra Alemania.

Funcionarios occidentales han acusado a Rusia y sus aliados de organizar docenas de ataques y otros incidentes en toda Europa desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Les preocupa que los riesgos estén aumentando a medida que se utilizan cada vez más saboteadores sin entrenamiento. Funcionarios alemanes han expresado su preocupación por el uso de "agentes de bajo nivel".

La Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania dijo que, junto con los servicios de inteligencia domésticos, extranjeros y militares del país, está observando una actividad creciente en Alemania y en otros lugares en la que los servicios de inteligencia rusos, directa o indirectamente, aparentemente utilizan las redes sociales para reclutar personas para espionaje o sabotaje.

Indicó que los llamados "agentes de bajo nivel" o "agentes desechables" cometen delitos sin recibir entrenamiento en inteligencia, por apenas un poco de dinero y a menudo sin saber quién ha ordenado las actividades o cuál es su propósito.

"Son 'usados' y luego 'desechados'", afirmó la agencia policial al presentar una campaña titulada "No te conviertas en un agente desechable". Advirtió que el "sabotaje anticonstitucional" conlleva una pena máxima de cinco años de prisión y el espionaje puede conllevar una sentencia de diez años.

Instó a las personas a ponerse en contacto con la agencia de inteligencia interna de Alemania si ellos o conocidos han sido contactados por extraños que les ofrecen dinero para participar en actividades como difundir consignas a favor de Rusia, vigilar personas o propiedades, o causar daños.

La policía informó que actualmente se están investigando varios casos sospechosos en Alemania, que involucran, entre otras cosas, incendios provocados, daños a la propiedad, sobrevuelo de drones y grabaciones de videos y fotografías sospechosas.