Al menos 25 muertos en ataque a mercado en territorio ucraniano

Kiev.- Al menos 25 personas murieron el domingo por fuego de proyectiles contra un mercado a las afueras de la ciudad de Donetsk, en territorio ucraniano ocupado por Rusia, informaron autoridades locales el domingo.

Otras 20 personas resultaron heridas en el ataque en el suburbio de Tekstilshchik, entre ella dos niños, dijo Denis Pushilin, líder de las autoridades nombradas por Rusia en Donetsk. Los proyectiles fueron lanzados por el ejército ucraniano, afirmó.

Kiev no hizo comentarios sobre el suceso y The Associated Press no pudo verificar los reportes de forma independiente.

Pushilin dijo que la zona había sido impactada por artillería de calibre 155 mm y 152 mm, y que los proyectiles habían sido disparados desde la dirección de Kurakhove y Krasnohorivka hacia el oeste. También confirmó que los servicios de emergencia seguían trabajando en el lugar.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia describió el atentado, del que se culpó a Ucrania, como un “ataque terrorista”.

“Estos ataques terroristas por parte del régimen de Kiev demuestran claramente su falta de voluntad política para lograr la paz y la solución de este conflicto por medios diplomáticos”, sostuvo.

También el domingo, un incendio se registró en una terminal de transporte de productos químicos en el puerto ruso de Ust-Luga después de dos explosiones, según autoridades regionales. Medios locales reportaron que el puerto había sido atacado por drones ucranianos que hicieron explotar un depósito de gas.

El suceso ocurrió en un recinto gestionado por el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, Novatek, 165 kilómetros al suroeste de San Petersburgo.

En un comunicado de prensa al medio ruso RBC, la firma indicó que el incendio era resultado de “influencia externa”. También informó que había pausado sus operaciones en el puerto.

Yuriy Zapalatsky, responsable del distrito ruso de Kingisepp donde se encuentra el puerto, dijo en un comunicado que no había víctimas, pero que el distrito estaba en alto nivel de alerta.

El medio de noticias Fontanka publicó que se habían detectado dos drones volando hacia San Petersburgo el domingo por la mañana, pero que habían sido redirigidos hacia la región de Kingisepp. The Associated Press no pudo verificar los reportes de manera independiente.

El Ministerio ruso de Defensa no informó de ninguna actividad de drones en la zona de Kingisepp en su conferencia de prensa diaria. Dijo que se habían derribado cuatro drones ucranianos en la región rusa de Smolensk y que otros dos habían sido derribados en las regiones de Oryol y Tula.

Las autoridades rusas habían confirmado antes que un dron ucraniano había sido derribado a las afueras de San Petersburgo el jueves.

En los combates en el frente, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció el domingo que las fuerzas de Moscú habían tomado el control de la aldea de Krokhmalne en la región ucraniana de Járkiv.

Las fuerzas ucranianas confirmaron que el asentamiento había sido ocupado, pero describieron su captura como un “fenómeno temporal”.

Volodymyr Fityo, portavoz del Comando de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, dijo que las tropas de Kiev habían sido retiradas a posiciones de reserva previamente preparadas.

Agregó que Krokhmalne tenía una población de aproximadamente 45 personas antes de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022.

“Son cinco casas, probablemente”, dijo según lo citó el portal de noticias ucraniano Hromadske. “Nuestro principal objetivo es salvar las vidas de los defensores de Ucrania”.

Las fuerzas rusas y ucranianas siguen combatiendo desde posiciones en gran medida estáticas a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.500 kilómetros (930 millas) durante el invierno.

Los ataques rusos recientes han tratado de encontrar brechas en las defensas de Ucrania mediante el uso de grandes cantidades de varios tipos de misiles, un aparente esfuerzo por saturar los sistemas de defensa aérea.

Los bombardeos masivos —en que se han disparado más de 500 drones y misiles entre el 29 de diciembre y el 2 de enero, según funcionarios de Kiev— también están agotando las reservas de armas de Ucrania.