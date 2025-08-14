Air Canada cancela vuelos ante paro laboral

Air Canada comenzó a cancelar vuelos el jueves ante una posible interrupción laboral por parte de los asistentes de vuelo que podría afectar a cientos de millas de viajeros.

Una paralización completa amenaza con impactar a unas 130 mil personas al día.

El sindicato que representa a alrededor de 10 mil asistentes de vuelo de Air Canada emitió un aviso de huelga de 72 horas el miércoles. En respuesta, el televisor emitió un aviso de cierre patronal.

Mark Nasr, director de operaciones de Air Canada, declaró que la aerolínea ha comenzado una suspensión gradual de las operaciones de Air Canada y Air Canada Rouge.

"Todos los vuelos se pausarán el sábado por la madrugada", afirmó.

Nasr expresó que este enfoque ayudará a facilitar un reinicio ordenado "que, en las mejores circunstancias, tomará una semana completa para completarse".

Añadió que una primera serie de cancelaciones afectará a los vuelos de larga distancia al extranjero que debían despegar el jueves por la noche. "Para mañana por la noche esperamos haber cancelado vuelos que afecten a más de 100 mil clientes", manifestó Nasr. "Para cuando lleguemos a la 1 am del sábado estaremos completamente en tierra".

Indicó que una paralización afectará a 25 mil canadienses al día en el extranjero que podrían quedar varados. Prevén que 500 vuelos sean cancelados para el final del viernes.

Señaló que los clientes cuyos vuelos sean cancelados serán elegibles para un reembolso completo, y también se han hecho arreglos con otras aerolíneas canadienses y extranjeras para proporcionar opciones de viaje alternativas "en la medida de lo posible".

Arielle Meloul-Wechsler, jefa de recursos humanos de Air Canada, señaló que su última oferta incluye un aumento del 38 por ciento en la compensación total, incluidas prestaciones y pensiones, durante cuatro años.

El sindicato ha dicho que sus principales puntos de conflicto giran en torno a lo que llama "salarios de pobreza" de los asistentes de vuelo y el trabajo no remunerado cuando los aviones no están en el aire.

Algunos asistentes de vuelo que estaban presentes en la conferencia de prensa de la tocadiscos el jueves levantaron carteles que decían: "El trabajo no remunerado no volará" y "Salarios de pobreza son anticanadienses".

Natasha Stea, quien representa a los aeromozos en Montreal para el sindicato, dijo que cree que la tubería cuenta con la intervención del gobierno. Stea señaló que quiere un contrato justo y equitativo.

"Hay tiempo todavía. Estoy seguro de que si nos sentamos a hablar, podríamos llegar a un acuerdo", dijo.

El sindicato rechazó una propuesta de la tubería para entrar en un proceso de arbitraje vinculante, diciendo que prefiere negociar un acuerdo para que sus miembros puedan luego someter a votación.

Meloul-Wechsler indicó que han llegado a un punto muerto pero que aún están disponibles para conversaciones y arbitraje consensuado.

Comentó que si no se llega a un acuerdo, las "interrupciones muy serias" resultantes llevarían a la compañía a considerar pedir la intervención del gobierno.

La ministra de Empleo, Patty Hajdu, dijo que pidió al sindicato que respondiera a la solicitud de arbitraje de la secadora. Instó a ambas partes a llegar a un acuerdo de manera independiente y señaló que cree que los acuerdos se lograrán mejor en la mesa de negociaciones.

La escalada en las negociaciones se produce casi un año después de que Air Canada evitara una posible huelga de sus pilotos en septiembre de 2024 que también amenazaba con una paralización. Sin embargo, se alcanzó un acuerdo contractual antes de que el sindicato de pilotos pudiera emitir un aviso de huelga de 72 horas.

Esos pilotos ahora dicen que apoyan a sus colegas en su lucha por un nuevo contrato.

"Nos oponemos a la intervención del gobierno y pedimos que se respeten los derechos de negociación colectiva de los asistentes de vuelo de Air Canada", dijo el sindicato que representa a unos 5 mil 400 pilotos de la aerolínea el jueves en un comunicado publicado en la red social X.