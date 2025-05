Agencia de salud de Trump recomienda terapia para jóvenes transgénero

Foto: Associated Press

Washington.- La administración del presidente Donald Trump publicó el jueves una extensa revisión sobre la atención médica para personas transgénero que aboga por una mayor dependencia de la terapia conductual en lugar de una atención médica amplia de afirmación de género para jóvenes con disforia.

El informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos cuestiona los estándares para el tratamiento de jóvenes transgénero emitidos por la Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y probablemente se utilizará para respaldar el cambio abrupto del gobierno en cómo cuidar a un subconjunto de la población que se ha convertido en un tema polémico.

Este nuevo informe de "mejores prácticas" es una respuesta a una orden ejecutiva que Trump emitió días después de comenzar su segundo mandato, la cual establece que el gobierno federal no debe apoyar las transiciones de género para menores de 19 años.

“Nuestro deber es proteger a los niños de nuestra nación, no exponerlos a intervenciones médicas no probadas e irreversibles. Debemos seguir el estándar de oro de la ciencia, no las agendas activistas”, declaró en un comunicado el director de los Institutos Nacionales de Salud, el doctor Jay Bhattacharya.

Sin embargo, el Departamento indicó que su informe no es una guía clínica y no hace ninguna recomendación de política. El informe también está limitado a los niños y no aborda el tratamiento para adultos.

La atención de afirmación de género para jóvenes transgénero bajo estándares ampliamente utilizados en los Estados Unidos incluye terapia de conversación de apoyo y puede —pero no siempre— involucrar bloqueadores de la pubertad o tratamiento hormonal. Las cirugías de afirmación de género para menores transgénero son raras.

Un juez ha bloqueado partes clave de la orden de Trump, que incluye negar subvenciones de investigación y educativas para escuelas de medicina, hospitales y otras instituciones que brindan atención de afirmación de género a personas de 18 años o menos. Varios hospitales en todo el país dejaron de brindar atención. La Casa Blanca dijo el lunes que desde que Trump asumió el cargo, el Departamento de Salud y Servicios Humanos ha eliminado 215 subvenciones por un total de 477 millones de dólares para investigación o educación sobre tratamiento de afirmación de género.

La mayoría de los estados controlados por republicanos también han adoptado prohibiciones o restricciones sobre la atención de afirmación de género. Se espera un fallo de la Corte Suprema después de que los jueces escucharon argumentos en diciembre en un caso sobre si los estados pueden hacer cumplir tales leyes.

La orden ejecutiva del 28 de enero es una de varias políticas de la administración dirigidas a negar la existencia de personas transgénero. Trump también ha ordenado al gobierno identificar a las personas como hombres o mujeres en lugar de aceptar un concepto de género en el que las personas se sitúan a lo largo de un espectro, eliminar a los miembros del servicio transgénero del ejército y prohibir a las mujeres y niñas transgénero participar en competiciones deportivas que se alineen con su género. Este mes, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió una guía para proteger a los denunciantes que informen sobre médicos u hospitales que brinden atención de afirmación de género. Los jueces están bloqueando la aplicación de varias de las políticas.

Este último informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos, que Trump solicitó mientras hacía campaña el año pasado, representa un cambio en la política federal. La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, que forma parte del Departamento de Salud y Servicios Humanos, encontró que ninguna investigación había determinado que las intervenciones de salud conductual pudieran cambiar la identidad de género o la orientación sexual de alguien. La actualización de 2023 del hallazgo de 2015 ya no está en el sitio web de la agencia.

La administración dice que este nuevo informe pasará por un proceso de revisión por pares. Mientras tanto, no está diciendo quién contribuyó a él, “para ayudar a mantener la integridad de este proceso”.

El informe dice que los grupos médicos han confiado en el tratamiento médico en lugar de la terapia conductual para jóvenes transgénero en parte debido a una “tergiversación de tales enfoques como ‘terapia de conversión’”, que aproximadamente la mitad de los estados han prohibido para menores.

La Academia de Psiquiatría Infantil y Adolescente ha dicho que la evidencia muestra que las terapias de conversión infligen daño a los jóvenes, incluyendo tasas elevadas de ideación suicida. Y la Asociación Médica ha instado a los estados a no prohibir la atención de afirmación de género para menores, diciendo que “la evidencia empírica ha demostrado que las identidades de género trans y no binarias son variaciones normales de la identidad y expresión humana”.